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那是藝文導演在開拍前問我的，我跟太太都跟藝文姐很好， 欣然答應，拍攝那場戲，一家四口全員出動， 連老婆跟二女兒都在那個畫面裡。」



劇中黃迪揚和方志友詮釋一對要申請領養小孩的夫妻， 與嚴藝文飾演的社工吳美女有不少對手戲，黃迪揚說，在關於領養的議題上，他們很用心經營，因為現在不婚不生的人很多，想生但是遇到困難的人也不少，「但現實是在走向領養這條路是相當辛苦的。」



方志友首次與嚴藝文合作，不只被她導戲，還能和她對戲，如夢一場，「我非常喜歡導演說故事的方式，讓人很輕鬆地看到現實生活中的辛酸細節，雖然只是客串幾天，還是非常開心。」但嚴藝文自認對年輕演員比較嚴格，方志友也認同，「我也有被她默默地小嚴格到，最後一場領養的戲，有種全碎的感覺！」



▲黃迪揚的女兒客串被領養的小孩。（圖／公視提供）



黃迪揚在《欠妳的那場婚禮》中飾演男主角的好哥們、「馬子狗」樂團的成員王永貴中年版，老婆葉品柔由方志友飾演，劇中他們夫妻一直想領養小孩，導演嚴藝文客串機構的志工「吳美女」，3人有許多爆笑對手戲。而在最後一集中，夫妻倆所領養的小孩，竟然是黃迪揚的親生女兒。黃迪揚分享，最後王永貴和葉品柔所領養的小孩是他的親生女兒：「