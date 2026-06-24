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副總統蕭美琴接受專訪時談到台美關係時表示，雙方夥伴關係有效維護台灣海峽的和平與穩定，這是一段促進全球共同繁榮的夥伴關係；他也提到，「維持現狀」是這個區域所有利害關係者之間的最大公約數，無法說這是一個最理想、令人完全滿意的狀態，「對台灣來說，維持現狀意味著必須在艱困的國際處境下，面對極為嚴峻的現實，但同樣地，這個獲得美國及區域內其他國家支持的地緣政治現狀，讓印太地區數十年來得以持續成長與繁榮，並維持區域的和平與穩定」。蕭美琴日前接受美國《大紀元時報》（The Epoch Times）美國思想領袖（American Thought Leaders）節目主持人Jan Jekielek專訪，針對兩岸關係、台美關係、國防安全、產業經濟發展、全社會防衛韌性、台灣的外交方針，以及對台灣未來之展望等議題進行回應，專訪內容已於今（24）日上午播出。關於台灣已成為美國第四大貿易夥伴的看法，以及對美國是否有所期待。蕭美琴認為，台灣與美國的夥伴關係，是當今全球最具關鍵影響力的夥伴關係之一，這段關係非常獨特，儘管雙方沒有正式外交關係，卻是極其強韌的夥伴關係，不僅獲得美國國會跨黨派的堅定支持，更歷經了數個世代與歷屆政府更迭的考驗，不僅挺過時間的考驗，更逐年深化、日益堅韌。蕭美琴強調，台美夥伴關係具有「安全」與「經貿關係」兩個層面，在安全層面，儘管面對瞬息萬變的地緣政治環境及更具侵略性的中國，雙方夥伴關係依然有效維護台灣海峽的和平與穩定，這是一段促進全球共同繁榮的夥伴關係，正如美國及全球許多國家一再強調台海的和平與穩定，是全球繁榮不可或缺的一環，正是這項安全夥伴關係，讓彼此能共同維護現狀。蕭美琴說，歸根究底，「維持現狀」是這個區域所有利害關係者之間的最大公約數，無法說這是一個最理想、令人完全滿意的狀態。他說，對中國而言，顯然仍會持續施加威脅，且毫不隱瞞其企圖併吞與控制台灣的野心；對台灣來說，維持現狀也意味著必須在艱困的國際處境下，面對極為嚴峻的現實，但同樣地，這個獲得美國及區域內其他國家支持的地緣政治現狀，讓印太地區數十年來得以持續成長與繁榮，並維持區域的和平與穩定。蕭美琴提到，在「經貿關係」方面，台美間的經貿夥伴關係正變得越來越重要，數十年前的發展初期，當台灣開始走向工業化、發展經濟時，美國一直是台灣最關鍵的夥伴；如今台灣企業正積極在美投資，許多人都將台灣與矽谷、或整個美國科技界視為同一個大型生態系統，也就是說，雙方是透過彼此的緊密合作而共同繁榮。蕭美琴指出，美國最頂尖的科技巨頭都與台灣建立夥伴關係，台灣承擔許多實體製造與建造等方面的艱鉅工作，而美國公司則享有技術創新帶來的較高利潤率，雙方一路共同成長，現在台灣企業正帶著這股製造與建設的精神在美國落地扎根，在經濟層面上互為彼此的「加乘力量」。談到台灣對美國的期待，蕭美琴認為，雙方需要更多政策工具進一步推進商業與貿易夥伴關係，例如推動支持「避免雙重課稅」的相關立法，美國與所有其他主要的投資及貿易夥伴均已簽署這類協定，唯獨台美之間尚缺乏此一機制，這對兩國的企業將大有助益，也能帶動經濟成長。蕭美琴提到，台灣非常重視「臺美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），該架構始於第一任川普政府並一路延續至今，為雙方提供持續進行戰略性經濟討論的平臺，在此架構下，供應鏈安全、能源安全以及其他有助提升雙方經濟韌性的議題，都是非常重要的對話內容。他也感謝雙方談判代表在處理關稅議題上的辛勞與付出，最終雙方也順利達成階段性協議，期盼雙方能進一步鞏固這些成果，共同促進台美經濟持續增長，造福兩國人民。