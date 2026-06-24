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▲李四川、羅智強遭死亡威脅，何元楷、楊植斗提告（圖／何元楷辦公室提供）

新北市議員參選人何元楷今（24）日指出，近日有網友在他臉書上公開留言，揚言要殺害國民黨新北市長候選人李四川、立法委員羅智強。為遏止網路恐嚇蔓延，他今日與台北市議員楊植斗赴台北地檢署，正式對該名網友提出告發，堅決反對任何形式的仇恨與暴力。何元楷近日發現，他的連續幾篇貼文中，有網友留言嗆，「呼籲大家殺畜生國民黨和羅智強」、「社會敗類李四川，呼籲大家殺李四川，死了死好，偉人何凱傑版權所有」、「正義，殺警察，政治，殺人民保母，正義」。何元楷指出，這位網友可能涉嫌觸犯《中華民國刑法》第305條恐嚇罪；李四川、羅智強遭受到死亡威脅，雖然他和楊植斗不是當事人，但他們絕對不能當局外人，所以今天站出來告發這位網友。此舉不僅是為了保護李四川與羅智強的安全，更是為了捍衛台灣選舉文化的底線，不容許恐嚇與暴力介入民主選舉。何元楷認為，台灣是民主法治的社會，言論自由是所有人共同珍惜的資產，但「言論自由不等於恐嚇自由」。現在正值選舉期間，每個人都有表達不同政治立場的權利，但絕對不能用死亡威脅這類的仇恨暴力言論來表達反對意見。何元楷說，如果大家選擇忽視這樣的言論，等到悲劇真的發生就來不及了。他希望警方能盡快逮捕這位網友，並且繩之以法，以免悲劇真的發生。透過這位發表仇恨言論網友的案例，他提醒，今年要選舉的縣市首長候選人以及縣市議員候選人等，應該要提高警覺，隨時注意周遭的人事物。楊植斗表示，這位網友除了揚言呼籲殺害李四川和羅智強，也把整個國民黨涵蓋進去。他認為這樣的言論要予以重視，因為這包括了整個國民黨相關人士，如果選擇忽視，那麼後果將不堪設想。楊植斗認為，李四川應該要加派隨扈和維安，以過往案例來看，某些人在犯大案之前會有一些跡象，例如在社群平台上發表激進言論來預告等。尤其最近啦啦隊女孩汶汶被狂粉攻擊事件，他擔心會有連鎖效應，因此他呼籲警方應儘速調查，把該名網友找出，了解他的狀況和動機。楊植斗說，選舉有激情，也有政治攻防，但這些都是理性言論自由的範疇。然而，言論自由不允許有這類的恐嚇言論，這已經踩到言論自由保障的底線。