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▲Doran 的安比薩在回程動作時，會從獎盃中依序拿出多蘭劍、多蘭盾、多蘭戒。（圖／Riot Games）

▲Keria 瑟菈紛造型強調可愛與少女心風格，還伴隨舞蹈脫下外套的瞬間。（圖／Riot Games）

Riot Games 正式公開《英雄聯盟》 2025 世界冠軍戰隊 T1 紀念造型，包括上路 Doran 的安比薩、打野 Oner 的趙信、中路 Faker 的加里歐、下路 Gumayusi 的尤娜拉與好運姐，以及輔助 Keria 的瑟菈紛等。上路造型方面，Doran 的安比薩有滿滿的彩蛋，像是回程動作中，從獎盃拿出多蘭劍、多蘭盾、多蘭戒，並搭配石像默默凝視的畫面，大招還會把多蘭的臉印在地上，受到粉絲熱議「經費都拿去做梗了。」Oner 的趙信則還原他將外套披在肩上的招牌穿著，並調整了披風尺寸，使其在疾行時能展現出帥氣的飆逸感，趙信的回程動作不僅閃過虎頭圖案，還結合李星、波比與潘森等 Oner 擅長英雄的標誌性動作來擊碎光球，最終顯現出冠軍獎盃，充分展現了他在野區統治賽場的強大力量與靈魂。Faker 的加里歐，翅膀是以 T1 著名的 LOGO 為概念打造，最令人矚目的細節在於加里歐的回程動畫，背景會隨著角色上升轉化為深邃的宇宙空間，並顯現出象徵 Faker 生涯六度奪冠的六顆星星，這不僅是對他個人成就的致敬，更象徵著他在英雄聯盟史上的至高地位。下路選手 Gumayusi 同時擁有尤娜拉與 MVP 紀念造型好運姐，兩者呈現截然不同的設計風格，好運姐造型以三套槍械組合作為核心，致敬他三度奪冠的紀錄，回程動作則還原他躲避長矛、冰箭並擊落炸彈的威脅瞬間；尤娜拉則走可愛路線，採用選手指定的丸子頭，並將武器改為 T1 吉祥物 Ati，透過鳥兒多樣的表情與明朗的氛圍，精準呈現出 Gumayusi 活潑且深具親和力的個人形象。輔助 Keria 瑟菈紛造型則強調可愛與少女心風格，回程動作完全依照他的創意策劃，呈現角色身穿 T1 外套在舞台表演的模樣，動畫最高潮是瑟菈紛伴隨舞蹈脫下外套的瞬間，完美復刻了 Keria 在世界大賽現場的著名轉身畫面。2025 T1 世界冠軍造型預計於7月正式上線。