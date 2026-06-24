「CPU」、「CPR  」等車牌有望解禁！現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核發，公路局今（24）日表示，以前考量英文字母拼字是否具意義或不雅諧音等不予開放，不過考量文化、時空環境等因素有關，喜惡因人而異， 因此在明（25）日起開放填答意見，本次先列舉25組代碼。

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近2年預計製作的車牌英文代碼範圍，CLB~CQB、PPZ~PTF、RGY~RHE、ECF~ECR，公路局已先行列舉出部分具有意義、諧音者，如CNS （國家標準；正字標記）、CPU （中央處理器）、RGY （GY不雅諧音）等共計25組英文代碼。民眾於填答時如對於調查範圍內未列舉出之代碼有其他建議，也可提供意見供公路局參考，調查結果後續將納入車牌英文代碼製作之考量。

25組分別為 CLP （臺語，死了去）、CMC （中華三菱汽車縮寫）、CMM （諧音，誰罵我）、 CMN（穆罕默德機場簡稱）、 CMS （交通標誌：資訊可變標誌縮寫）、 CNH （離岸人民幣縮寫）、CNK （紐約證券交易所縮寫）、 CNN （新聞媒體簡稱）、CNS （國家標準；正字標記簡稱）、 CNY （中國人民幣代碼)、 CPL （軍隊下士簡稱）、CPR （心肺復甦數簡稱）、CPU （電腦中央處理器簡稱）、CPY （不雅諧音；插屁眼）、PRC （中華人民共和國縮寫）、PRL （醫學用語，泌乳激素）、PRY（英文撬開之意）、PSA （醫學用語：攝護腺特定抗原指數）、PSB （中華人民共和國公安局縮寫）、PSE （菲律賓證券交易所縮寫）、PSG （Paris Saint-Germain F.C；巴黎聖日耳曼足球俱樂部縮寫）、RGY （GY不雅）、RHD （交通右駕設計縮寫）、ECJ （European Court of Justice；歐洲法院簡稱）、ECQ （加強社區隔離縮寫）。

6月25日至8月25日期間於監理服務網開放填答意見調查。


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李青縈編輯記者

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