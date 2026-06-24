我是廣告 請繼續往下閱讀

美媒《CBS Sports》隨後將馬刺隊的這次選秀評為 「A-」

2026年NBA選秀大會首輪於今（24）日隆重登場。聖安東尼奧馬刺隊在首輪第20順位做出了一個的高風險抉擇，宣布指名來自肯塔基大學、因傷導致選秀行情暴跌的禁區怪獸昆坦斯（Jayden Quaintance）。儘管傷病疑慮讓不少球隊卻步，但權威美媒《CBS Sports》在隨後的選秀評級中，仍給予「A-」的高評價，更盛讚他是本屆選秀中「最強的防守球員」。在轉學到肯塔基大學之前，昆坦斯在大一效力亞利桑那州立大學時曾展現出驚人的禁區主宰力，場均能狂抓8籃板並送出高達2.6次阻攻。他的打法屬於極具侵略性的空切轟炸型長人，頻頻利用強悍的身體素質在禁區虐翻對手。在今年大學賽季開打前，昆坦斯曾被視為穩進樂透區、甚至擁有前5順位天賦的頂級大物。然而，重大的膝蓋傷勢打亂了一切，他整季因ACL膝傷動刀後復原不如預期，僅僅出賽了4場比賽，場均數據跌至5分、5籃板。加上本屆選秀人才濟濟，導致他行情一路下滑，甚至未獲得「小綠屋」邀請。《Yahoo Sports》選秀專家直言，昆坦斯對於任何一支NBA球隊的GM來說都是一場豪賭：「如果選了他卻無法康復，這會讓總經理顯得非常愚蠢；但相反地，如果他能恢復到100%並兌現潛力，他絕對會是首輪最大的神偷。這個選擇要麼讓GM加薪，要麼讓他被開除。」《Yahoo Sports》專家甚至大膽預測，在未來的職業生涯中，昆坦斯完全有能力與馬刺隊現有的超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）並駕齊驅，年復一年地共同角逐NBA年度最佳防守球員（DPOY）。即便膝傷至今已術後滿一年仍有疑慮，但昆坦斯在聯合試訓與職業測試日上展現出的勁爆爆發力，讓馬刺隊高層決定出手。，並寫道：「昆坦斯是這屆選秀中最好的防守球員。我們談論的是一個絕對具備樂透區天賦、本屆最頂尖的運動員之一，更是一位潛在的防守大師。只要保持健康，他將給馬刺提供一個非常棒的禁區長遠解方。他在大一時的防守製造破壞力數據簡直破表。如果馬刺能搞定他的健康問題，他將會非常完美。」