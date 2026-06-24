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▲52歲兵家綺曬出最新健身成果，大方秀出腹肌與纖細腰線，凍齡體態讓網友相當驚艷。（圖／翻攝自兵家綺臉書）

52歲女星兵家綺2023年健康檢查時發現罹患甲狀腺癌第一期，隨後接受手術切除甲狀腺，並需終身服用甲狀腺素控制病情。逐步重返演藝圈後，她對健康與身材管理更加重視，她昨（23）日在臉書曬出運動成果照，只見她穿著運動背心大方秀出緊實腹肌與纖細腰線，完全看不出已經52歲。兵家綺更霸氣喊話：「女人可以豐腴但不能鬆垮」，透露自己正努力找回久違的人魚線，驚人狀態讓網友看了相當佩服。從她最新曝光的照片可見，腹部線條相當明顯，不只有平坦小腹，兩側腰身也十分緊實，甚至隱約可見腹肌輪廓。兵家綺發文表示，最近常聽到「肉鬆」這個名詞，認為年紀愈增長愈需要自律管理身材。她直言：「過5字頭年齡更要自律，女人可以豐腴但不能鬆垮。」並透露最近透過運動慢慢把消失已久的人魚線找回來。雖然她坦言目前線條還沒有非常明顯，但相信只要持續努力，一定能看到成果，因此也替自己打氣喊「加油」。貼文中她手持8公斤壺鈴入鏡，展現平時訓練成果與毅力，不僅炸出腹肌、小蠻腰，也讓不少粉絲大讚是「最勵志的凍齡女神」。許多網友看到後紛紛驚呼，「真的只有懶女人沒有醜女人」、「姐姐，妳太厲害了吧！好棒喔」、「真的是螞蟻腰耶，我要跟妳學習了」、「狀態超級好」。兵家綺2023年確診甲狀腺癌第一期後，接受手術治療切除甲狀腺，目前需終身服用甲狀腺素維持身體機能。經歷人生低潮後，她更加重視身體健康，不僅持續追蹤身體狀況，也透過規律運動與飲食管理維持體態，逐漸找回最佳狀態。