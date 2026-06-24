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國防部近期研擬修法，擬將女性後備軍人納入後備役管理及召集，不過綠委羅美玲質詢詢問，過去女性後備軍人採取志願教召，報名的人多嗎？國防部長顧立雄坦言不多，從2023年到2025年完訓79人，今年核定10個教召，目前完訓3個；同時他也證實，修法將會設下分水嶺，分為自願跟強制納入，但這還要跟行政院好好審議。立法院外交國防委員會今邀請國防部長顧立雄報告「教召制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」，並備質詢。綠委羅美玲關切女性後備軍人教召議題，詢問2023年開始辦理女性自願教召，那報名人數多嗎？顧立雄坦言不多，從112年到114年，大概完訓的是79人，今年的話核定是10個，完訓3個。羅美玲續問，此次修法，未來女性退伍軍人是否全部納入教召？顧立雄說，會納入教召一定要先服役過，女性現在沒要服義務役，女性納入後備一定先服志願役退伍後才會納入後備軍人，現在只是修法更明確，對志願役退伍下來的軍士官兵進行教召，很多女性在單位也表現非常好，從現在原兵歸原位，還是可以貢獻，希望納入後備軍人教召，也希望國人支持，對於從事志願役的軍人都可以接受教召。不過羅美玲提醒，基於信賴保護原則，是否全數納入教召是不是會有分水嶺，分成自願跟強制納入，顧立雄也證實，目前正在研議什麼時候納入，但這涉及信賴保護原則，會跟行政院好好來審議這件事情。