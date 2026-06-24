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民眾湧入河川消暑 短短6天40人溺斃

「歐米茄阻塞」發威 熱空氣長時間滯留歐洲

英國、義大利、西班牙同步告急 多國發布最高警報

▲歐洲近期遭熱浪侵襲，多地高溫頻創新高。（圖／美聯社／達志影像）

鐵路降速、艾菲爾鐵塔關閉 高溫衝擊基礎設施

WMO示警：歐洲暖化速度已達全球平均兩倍

歐洲正遭遇近年最猛烈熱浪侵襲，多國高溫頻創新高，其中法國經歷了有記錄以來最炎熱一天，連知名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）都暫時關閉。炎熱天氣不僅讓人「熱死」，更傳出有40人因不堪酷暑而前往河川、運河等水域消暑時不幸溺斃，凸顯極端高溫帶來的致命風險。根據路透社報導，法國氣象局指出，法國23日創下有紀錄以來最炎熱的一天，西南部一座城鎮測得攝氏44.3度高溫，刷新歷史紀錄。全國已有54個行政區被列入最高等級的紅色高溫警戒，24日將進一步增至58個地區，規模前所未見。在持續高溫炙烤下，法國各地民眾紛紛湧向河流、運河及湖泊降溫，不少人甚至選擇在未開放或缺乏安全設施的水域戲水。然而，這波避暑潮卻釀成嚴重傷亡。法國政府統計，短短數日內已有40人溺水身亡。法國體育部長費拉里（Marina Ferrari）表示，她完全理解大家想要逃離酷熱的渴望，但她同時警告，切勿在未經授權或危險的區域游泳。法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在一場緊急會議前受訪時表示，這是一場「令人悲痛的災難」，自6月18日以來，短短6天已有40人溺斃，其中大多數是年輕人。他並提到，法國東南部24日還發生一起家庭悲劇，兩名分別為2歲與4歲的幼童被母親發現昏迷在家門外車內，救護人員到場後仍回天乏術。氣象專家指出，這波熱浪主要受到「阻擋高壓」（Omega block，又稱歐米茄阻塞）天氣系統影響。由於高壓暖空氣被兩側低壓系統夾住，形成類似希臘字母Ω的氣流結構，使熱空氣長時間滯留同一地區，導致氣溫持續累積升高。法國氣象局表示，目前情況已接近2003年歐洲世紀熱浪。當年熱浪持續16天，造成全歐洲約8萬人超額死亡。氣象單位預估，法國25日仍將持續酷熱，直到26日後大西洋冷空氣逐漸東移，氣溫才可能開始緩步下降。這波熱浪不僅衝擊法國，整個歐洲都籠罩在高溫之下。包括英國、義大利、瑞士與西班牙等國家，也陸續出現破紀錄高溫。義大利衛生部已對15座城市發布最高等級高溫警報，部分產業被要求縮減戶外工作時間；英國氣象局預測英格蘭南部氣溫可能升至37度，創下6月歷史新高，多所學校宣布提前放學；西班牙部分地區則發布紅色警報，預估最高溫將達44度，多個城鎮因野火風險取消傳統篝火慶典。在馬德里，當局已設立氣候避難中心，提供遊民及弱勢族群避暑空間。比利時布魯塞爾附近一所小學則因校舍過熱，將期末考移至教堂舉行。瑞士東北部聖加侖州（St. Gallen）則因河川與湖泊水位過低，限制民眾取水。高溫同樣考驗歐洲基礎設施。多國鐵路系統因軌道過熱被迫降速或停駛，部分交通服務中斷。巴黎著名景點艾菲爾鐵塔也因高溫威脅遊客安全，於下午4時提前關閉，避免遊客與工作人員面臨健康風險。面對熱浪侵襲，風扇與冷氣設備成為搶手商品。巴黎與倫敦多家家電賣場出現搶購潮，不少店家在開門不到半小時便銷售一空。另一方面，愈來愈多歐洲民眾開始改變旅遊計畫，轉向氣候較涼爽的北歐國家避暑。來自德國的遊客雷克辛（Katharina Rexing）表示，原本打算前往克羅埃西亞度假，但最終改選瑞典，「因為這裡比較涼快」。當天斯德哥爾摩氣溫約22度，而克羅埃西亞首都札格雷布則高達30度。世界氣象組織（WMO）指出，歐洲升溫速度已超過全球平均值兩倍以上，是全球暖化最明顯的地區之一。隨著氣候變遷持續加劇，類似長時間、高強度的熱浪事件未來恐將變得更加頻繁且持久。專家警告，除了中暑與脫水風險增加外，高溫往往伴隨更多意外事故，包括溺水、心血管疾病惡化以及電力系統負荷過重等問題。各國政府正持續發布警報，呼籲民眾減少戶外活動、補充水分，並特別留意老人與孩童等高風險族群的健康狀況。