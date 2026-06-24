悶熱的夏天一到，廁所、浴室經常飄出難聞氣味？除了維持環境乾燥、加強通風之外，有許多人會選擇芳香噴霧，但有些芳香劑味道刺激，讓部分民眾不太喜歡，家事達人陳映如對此提供一招消除異味的方法，可用茶葉搭配薰香燈，讓浴室的潮濕異味消失。
茶葉用薰香燈烤 飄清新茶香
陳映如指出，想要讓浴室的悶臭味消失，可準備一些乾燥茶葉，像是紅茶、烏龍茶、焙茶等茶香味較重的茶葉，把茶葉放在薰香燈上的小盤子中，並在下方點一顆小蠟燭，緩慢加溫茶葉，薰香燈溫度上升後，茶葉就會釋放出有層次感的茶香味，讓空氣充滿茶葉清香。
記者家中裝潢後，曾點一陣子的香氛蠟燭，讓裝潢味道散得比較快速；平常吃完飯後，也會使用香氛蠟燭來消除空間食物味道，只要點香氛蠟燭，空間中的異味就會消失，明火跟融蠟燈效果也有差，使用融蠟燈的效果比起明火差一些。
深度清潔很重要 檸檬酸水除尿垢
浴室的異味除了使用茶香去除，最根本的處理方式，還是要透過深度清潔來處理，陳映如分享，家中馬桶要定期刷洗，以免尿垢等髒污，散發出擾人臭味。陳映如推薦，可使用檸檬酸來清潔，能讓馬桶恢復潔白如新。
陳映如指出，可用200毫升的水，搭配一大匙檸檬酸，把檸檬酸水混合後倒進噴霧瓶中，噴到馬桶內壁的尿垢上，靜置一段時間後，讓檸檬酸和鹼性的尿垢產生化學反應，就能軟化頑固的尿垢，再來只要用馬桶刷輕輕刷洗，就能把污垢清除乾淨，減少廁所異味。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳映如指出，想要讓浴室的悶臭味消失，可準備一些乾燥茶葉，像是紅茶、烏龍茶、焙茶等茶香味較重的茶葉，把茶葉放在薰香燈上的小盤子中，並在下方點一顆小蠟燭，緩慢加溫茶葉，薰香燈溫度上升後，茶葉就會釋放出有層次感的茶香味，讓空氣充滿茶葉清香。
記者家中裝潢後，曾點一陣子的香氛蠟燭，讓裝潢味道散得比較快速；平常吃完飯後，也會使用香氛蠟燭來消除空間食物味道，只要點香氛蠟燭，空間中的異味就會消失，明火跟融蠟燈效果也有差，使用融蠟燈的效果比起明火差一些。
浴室的異味除了使用茶香去除，最根本的處理方式，還是要透過深度清潔來處理，陳映如分享，家中馬桶要定期刷洗，以免尿垢等髒污，散發出擾人臭味。陳映如推薦，可使用檸檬酸來清潔，能讓馬桶恢復潔白如新。
陳映如指出，可用200毫升的水，搭配一大匙檸檬酸，把檸檬酸水混合後倒進噴霧瓶中，噴到馬桶內壁的尿垢上，靜置一段時間後，讓檸檬酸和鹼性的尿垢產生化學反應，就能軟化頑固的尿垢，再來只要用馬桶刷輕輕刷洗，就能把污垢清除乾淨，減少廁所異味。