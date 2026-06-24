鼎泰豐近期宣布調整部分餐點售價，其中地瓜葉從280元漲至350元，引發網友熱議，不少人直呼「地瓜葉欸！」認為漲幅相當驚人。不過許多老饕認為，消費者買單的不只是食材本身，而是背後繁複的人工作業、品質控管與服務水準。從挑葉、去纖維到篩除粗梗與蟲害，都仰賴人工逐一處理，加上高薪人力與穩定品質，才造就鼎泰豐的品牌價值。事實上，鼎泰豐日前也宣布因營運成本上升，部分品項自6月22日起調漲，整體平均漲幅約5%。
鼎泰豐漲價「地瓜葉一盤350元」！他傻眼：巷口小吃攤才35元
一名網友在Threads發文表示，發現鼎泰豐地瓜葉價格從280元一路漲到350元，雖然自己並非負擔不起，但地瓜葉向來給人平價印象，因此對如此大的漲幅感到疑惑，忍不住驚呼：「鼎泰豐地瓜葉為什麼從280元漲到350元，地瓜葉欸！」
貼文曝光後，立刻引來大量網友熱議，有人認為價格確實偏高，「以前沒錢，吃地瓜葉；現在沒錢吃地瓜葉」、「去巷口黑白切麵店，一份現燙地瓜葉只要35到40元」、「農會一大包20元，洗到生氣」、「這樣看起來我家田裡地瓜葉好有錢喔」。但也有人認為不能只看食材價格，「確實不便宜，但確實好吃服務又好」、「我懂妳的疑問，但重點是在鼎泰豐不是地瓜葉」。
地瓜葉為何賣到350元？老饕點出關鍵成本：閉眼吃都不怕
面對價格爭議，不少熟悉鼎泰豐的老饕紛紛出面分析，認為真正昂貴的從來不是地瓜葉本身，而是背後的人工作業與品質管理，「鼎泰豐貴的是人事成本，那盤地瓜葉不貴，但要處理葉子、挑葉子、去莖的纖維，這些不是機器做的，是高薪員工一葉、一根地挑，還有料理的廚師，這些都是做一盤地瓜葉的成本。」
也有許多消費者認為，鼎泰豐最具價值的地方在於長年維持一致的品質，「鼎泰豐貴在閉眼吃，都不怕吃到蝸牛或蟲或粗梗！這就是最高品質，日本有日本製，台灣有鼎泰豐」、「會覺得貴的，人家的客群就不是你啊，但吃過就知道為什麼貴了，菜都挑過，吃不到纖維粗的，為了桌上那一盤可能挑掉一桶。」
還有人以過去菜單為例，表示鼎泰豐曾推出醬油炒飯，因為需使用不同鍋具與特殊醬油，因此價格也較一般炒飯更高，「那個是要用另外的鍋子去炒，而且醬油也不是一般可以買得到的」，顯示餐廳對細節與品質的要求向來不低。
鼎泰豐地瓜葉「魔法在這裡」！宣布調漲平均漲幅約5%
根據鼎泰豐官網介紹，店內地瓜葉皆選用在地新鮮食材，並特別摘取較細嫩的部位，先以高湯汆燙，再透過大火快炒方式料理，希望保留食材原有鮮甜與口感，不以過度調味掩蓋食材本身風味。
此外，也有內行網友指出，鼎泰豐使用的葉菜品種與一般市場常見品項有所不同，加上挑選標準嚴格、耗損率高，因此成本自然較一般店家來得高。
事實上，鼎泰豐日前已低調在官網公告，因應營運成本持續增加，將自115年6月22日起調整部分餐點價格。
依最新價格資訊，小籠包每顆調漲1元，一籠10顆由280元調整為290元；蝦仁蛋炒飯從300元漲至320元；蝦肉紅油抄手由230元調整為240元；小菜則從120元變為130元。鼎泰豐表示，目前各品項價格仍在最後確認階段，預估整體平均調幅約5%。
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一名網友在Threads發文表示，發現鼎泰豐地瓜葉價格從280元一路漲到350元，雖然自己並非負擔不起，但地瓜葉向來給人平價印象，因此對如此大的漲幅感到疑惑，忍不住驚呼：「鼎泰豐地瓜葉為什麼從280元漲到350元，地瓜葉欸！」
貼文曝光後，立刻引來大量網友熱議，有人認為價格確實偏高，「以前沒錢，吃地瓜葉；現在沒錢吃地瓜葉」、「去巷口黑白切麵店，一份現燙地瓜葉只要35到40元」、「農會一大包20元，洗到生氣」、「這樣看起來我家田裡地瓜葉好有錢喔」。但也有人認為不能只看食材價格，「確實不便宜，但確實好吃服務又好」、「我懂妳的疑問，但重點是在鼎泰豐不是地瓜葉」。
面對價格爭議，不少熟悉鼎泰豐的老饕紛紛出面分析，認為真正昂貴的從來不是地瓜葉本身，而是背後的人工作業與品質管理，「鼎泰豐貴的是人事成本，那盤地瓜葉不貴，但要處理葉子、挑葉子、去莖的纖維，這些不是機器做的，是高薪員工一葉、一根地挑，還有料理的廚師，這些都是做一盤地瓜葉的成本。」
也有許多消費者認為，鼎泰豐最具價值的地方在於長年維持一致的品質，「鼎泰豐貴在閉眼吃，都不怕吃到蝸牛或蟲或粗梗！這就是最高品質，日本有日本製，台灣有鼎泰豐」、「會覺得貴的，人家的客群就不是你啊，但吃過就知道為什麼貴了，菜都挑過，吃不到纖維粗的，為了桌上那一盤可能挑掉一桶。」
還有人以過去菜單為例，表示鼎泰豐曾推出醬油炒飯，因為需使用不同鍋具與特殊醬油，因此價格也較一般炒飯更高，「那個是要用另外的鍋子去炒，而且醬油也不是一般可以買得到的」，顯示餐廳對細節與品質的要求向來不低。
根據鼎泰豐官網介紹，店內地瓜葉皆選用在地新鮮食材，並特別摘取較細嫩的部位，先以高湯汆燙，再透過大火快炒方式料理，希望保留食材原有鮮甜與口感，不以過度調味掩蓋食材本身風味。
此外，也有內行網友指出，鼎泰豐使用的葉菜品種與一般市場常見品項有所不同，加上挑選標準嚴格、耗損率高，因此成本自然較一般店家來得高。
依最新價格資訊，小籠包每顆調漲1元，一籠10顆由280元調整為290元；蝦仁蛋炒飯從300元漲至320元；蝦肉紅油抄手由230元調整為240元；小菜則從120元變為130元。鼎泰豐表示，目前各品項價格仍在最後確認階段，預估整體平均調幅約5%。