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民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純近日被民眾黨爆料，任職的akaSwap公司，與獲得文化部補助的威如科技關係密切，質疑蘇巧慧未利益迴避；不過此事意外爆出藍委葛如鈞也是威如科技股東，葛23日聲明表示，自己持有約10萬元股份，已決定拋棄一切股份；不過資深媒體人鍾年晃質疑，葛連只投資100元的「虛實科技」都有申報，為什麼獨漏威如？對此，葛如鈞今（24）日表示，相關的申報就是依法申報，大家可以上網去查，也可以到監察院的網站去看。鍾年晃昨質疑，葛如鈞才是威如的股東，說要放棄所有的利益，但他還是想問一句，為什麼不申報？公職人員財產申報法規定，投資單一事業未達100萬免申報，但是，如果投資不同事業總額超過100萬，則不論金額都必須申報。顯然，葛如鈞是知道這個規定，所以他連只投資100元的「虛實科技」都有申報，為什麼獨漏威如呢？葛如鈞今日在立法院接受媒體堵訪時表示，他一切都是依法申報，請大家去看相關的規範。媒體追問，是否覺得被民眾黨拖累？葛如鈞回應，該做的事就做、做對的事就做，相關的申報就是依法申報。葛如鈞也強調，本來個人的申報額就是以一百萬，沒有超過一百萬就是不需要申報，監察院相關的人員已經說明，大家可以上網去查，也可以到監察院的網站去看。監察院人員回應，事業投資須累計達100萬以上才需要申報，雖然葛如鈞有申報妻子的100萬及100元，但門檻是個別累計，所以若葛如鈞無其他事業投資累計達100萬，就無須申報威如公司的10萬元投資金額。