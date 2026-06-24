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▲三大原因引爆全球晶片股崩盤！（圖／美聯社／達志影像）

週二（23日）全球股市爆發一場罕見的科技股大崩盤，拋售潮從亞洲席捲歐洲，並重創美股開盤，晶片股首當其衝，韓國股市更因跌幅過大觸發熔斷機制，史詩級賣壓讓投資人措手不及。這波崩跌最核心的導火線，是市場對聯準會貨幣政策的急遽轉向。交易員目前預計聯準會將在12月升息50個基點，幅度是兩週前市場預期的整整兩倍，主因是聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）領導下的政策立場明顯更為鷹派。利率一旦升高，以債務融資支撐的AI基礎建設支出，將更難在目前高估值水準下取得合理依據，等於直接狙擊科技股最脆弱的命門。市場對人工智慧公司估值泡沫化的擔憂長期累積，這次終於找到宣洩出口。在聯準會升息預期急升的催化下，投資人開始重新評估AI相關企業的合理價值，認為過去一年大幅推升的股價已嚴重脫離基本面，大規模獲利了結與避險賣壓隨即湧現。SpaceX近期上市後的大規模拋售同樣加劇市場恐慌。盤前交易中SpaceX股價再跌逾4%，前波高達4,000億美元的拋售潮已抹去其近期上市以來大部分漲幅，讓市場對科技新股的信心雪上加霜。亞洲市場中，南韓受創最為慘烈。記憶體晶片巨頭三星電子與SK海力士股價均暴跌逾12%，由於這兩家公司市值合計約占南韓綜合股價指數（KOSPI）市值的一半，雙雙重挫直接拖垮大盤，導致KOSPI指數觸發熔斷機制，暫停交易20分鐘，這已是今年以來第四度熔斷，當日KOSPI最終收跌10%，創下近年罕見的單日大跌紀錄。日本股市同樣慘不忍睹，日經平均指數收跌3.55%。拋售潮隨後席捲歐洲，歐洲市值最高的半導體設備商ASML股價暴跌逾5%，英飛凌、ASM International與義法半導體跌幅均在5%至8%之間。美股盤前同樣一片哀號，美光科技重挫逾8%，英特爾與Marvell科技各跌約7.8%，輝達、超微與台積電跌幅落在3%至7%之間，iShares半導體ETF下跌4.6%。三大指數期貨全線走低，那斯達克100期貨大跌2.7%，標普500期貨跌1.4%，道瓊期貨跌0.6%。這場從亞洲燒到歐美的晶片股大崩盤，清楚揭示出一個殘酷現實：當AI狂熱碰上鷹派聯準會，估值過高的科技股將面臨多殺多的系統性賣壓，而這場修正究竟是短暫調整還是趨勢反轉的起點，將是接下來市場最關鍵的觀察重點。