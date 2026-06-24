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立法院司法法制委員會今（24）日邀請相關部會針對「我國育嬰留職停薪實施成效與擴大育嬰津貼政策」進行專報並備質詢，民眾黨立委陳昭姿先詢問收養是否適用育兒津貼，對此官員回應指出法定程序收養都適用，而陳昭姿強調，自己最倡議的代孕法案若通過了，也要好好思考並準備這件事情，「不要等我這個法已經過了，然後你在那邊完全沒有公平的對待」。陳昭姿過去多次倡議《人工生殖法》，甚至為此未遵循民眾黨兩年條款，今日質詢育兒津貼議題時，同樣聚焦收養、代孕法案。陳昭姿先是詢問育兒津貼是否適用收養家庭，「生」當然是一個意願，但生完很重要是「養」，更稱自己10幾年收養一個小孩，完全沒有受惠。隨後陳昭姿說，那將來自己最倡議的代孕法案過了，相關單位也要好好長考、準備這件事情，若夫妻委託代孕有了小孩，孩子也要養，所以也要放在這（育兒津貼）裡面，這部分要研議，不然等這個法通過了，然後在那邊完全沒有公平對待。