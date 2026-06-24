我是廣告 請繼續往下閱讀

《職安法》職場霸凌防治新制將於7月1日正式上路，勞動部已經發布配套子法及措施。針對不少上班族關心「主管下班後用LINE交辦工作，是否算職場霸凌」，勞動部表示，並非所有下班訊息都構成霸凌，仍須依個案判斷是否符合職場霸凌的認定要件。職場霸凌防治新制將於七月施行，勞動部已於昨公告「職場霸凌防治措施準則」及「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」兩項子法。勞動部職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美表示，職場霸凌須同時符合五大要件，包括：發生於執行職務過程、行為人為事業單位內部人員、行為逾越業務必要及合理範圍、具有反覆或持續性，以及已造成勞工身心健康受影響，才可能認定為職場霸凌。對於主管下班後透過LINE交辦工作、群組出現不當言語等情況，勞動部表示，首先須確認是否屬於工作要求；若只是一般互動，並不符合職場霸凌定義。若涉及主管交辦工作，則須進一步檢視是否超出合理工作指導或績效管理的範圍，不能單憑下班傳訊息就認定為霸凌。勞動部長洪申翰今（24）日赴立法院受訪時也強調，不是勞工覺得不舒服，就一定構成職場霸凌。他表示，新制重點在於建立明確認定標準，必須同時符合五大要件，才能依法認定為職場霸凌，而合理的工作指導、工作安排及績效要求，原則上不會被視為霸凌行為。