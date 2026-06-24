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「人等車」怎麼搭？專屬乘車處與動線規劃

▲高雄機場試辦多元計程車載客，航站已規劃乘車處。（圖／民航局提供）

8家合格業者名單一次看

高雄機場明（25）日將開放Uber、yoxi、LINE GO、55688、178叫計程車等預約計程車試辦計畫。近年旅客使用網路平臺預約叫車服務需求日益增加，民航局指出，試辦期間將滾動檢討各項環節，也希望各界踴躍提供意見，作為未來提升服務的參考。為兼顧旅客便利性、運輸服務多元發展及維護機場營運秩序，交通部今年5月15日頒布修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，增訂預約計程車試辦的法源依據。民航局已責成高雄站，在試辦期間規劃預約計程車專屬乘車處，並明確標示動線，與現有排班計程車、租賃車有效區隔，以引導旅客在入境後能順利前往乘車處搭車。民航局也提醒，旅客搭車前務必核對車輛、駕駛等資訊，並遵從現場人員引導，避免搭乘未經核准之車輛。如未事先預約車輛，現場也有排班計程車提供服務，特別是離峰時段，旅客也可選擇就近搭乘排班計程車。高雄站說，開放經審查合格的業者上線載客，在指定區域以「人等車」方式提供旅客預約接送服務，讓旅客於抵達高雄機場後，自行依需求選擇搭乘。此次試辦共有8家業者參與，包括中華日光車隊股份有限公司（Uber）、中華正大車隊股份有限公司（Uber）、中華衛星台南車隊（Uber）、台灣大車隊股份有限公司（55688）、皇冠大車隊企業股份有限公司（Uber）、伍福交通股份有限公司（178叫計程車）、和泰移動服務股份有限公司（yoxi）、觔斗雲大車隊股份有限公司（LINE GO）。由於機場腹地有限，航站在試辦規劃期間已多次與航空警察局、高雄市政府交通局及相關業者協調交通動線及秩序維護措施。高雄站亦要求參與試辦合格業者的車輛須於右後車門張貼預約計程車辨識圖張，以供現場辨認。