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底特律老虎隊旅美野手李灝宇，今（24）日在主場迎戰紐約洋基的激烈對決中，展現了過人的抗壓性。面對洋基陣中強投卡洛斯·羅登（Carlos Rodón），李灝宇不僅在首打席與其展開7球的纏鬥，更在第4局下半鎖定一顆94.6英里的速球，擊出一支擊球初速高達106.9英里的強力平飛安打。這記展現驚人揮棒力道的紮實安打，再度證明這位台灣好手已具備在大聯盟高強度對抗中站穩腳步的實力。此役李灝宇擔任先發二壘手第七棒。面對曾多次入選全明星賽的洋基明星左投卡洛斯·羅登，李灝宇在首打席展現了優異的選球與韌性，雙方纏鬥至第七球才因揮棒落空遭三振，這段消耗對手球數的過程，已顯示出他對大聯盟層級投手的適應力。到了第四局下半，李灝宇徹底掌握攻擊節奏，精準捕捉到卡洛斯·羅登一顆94.6英里的四縫線速球，大棒一揮擊出初速達106.9英里的左外野平飛安打。雖然隨後跑者在該局試圖衝回本壘遭觸殺，但李灝宇該次高品質的打擊內容，仍被數據分析師點名為展現其揮棒機制與爆發力的正面指標。由於比賽進入六局下半時，洋基隊換上後援右投手，為了考量戰術調度，教練團選擇派上代打將李灝宇換下。李灝宇今日總計兩打數繳出一支安打，賽後打擊率微調至2成39，上壘率2成65，長打率3成58。儘管老虎隊終場在拉鋸戰中，以3：4一分之差惜敗給洋基，但李灝宇有打出「台灣怪力男」的風采。在同一日的旅美賽場上，效力於紅襪3A的鄭宗哲亦傳來好消息。前役陷入四打數無安打低潮的他，今日面對打擊區展現出色的調整能力。比賽亮點出現在第六局，他在兩人出局後鎖定一顆失投的彈指曲球，將球掃向中外野深處。這記擊球初速 97.9 英里、飛行距離 389 英呎的強力一擊，讓他憑藉快腿衝上三壘，收下本季個人第三支三壘安打。最終鄭宗哲單場繳出四打數兩安打的精采表現，展現了能迅速從低潮中重整旗鼓的強大心理素質與破壞力。