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▲近3年5000大企業業績總表。（圖／中華徵信所提供）

▲金融業經營績效表現。（圖／中華徵信所提供）

▲5000大企業各級距績效及虧損家數占比。（圖／中華徵信所提供）

▲近50年營收淨額TOP 10變遷。（圖／中華徵信所提供）

根據CRIF中華徵信所「2026年版台灣大型企業排名TOP 5000」最新調查結果顯示，過去一年美中衝突、原物料價揚、通膨升溫等地緣政治干擾方興未艾，但在全球AI算力資本支出持續擴張、輝達及四大雲端龍頭所屬供應鏈需求急速升溫，推動台灣成為AI產業主要受益經濟體之一，不僅貿易總額寫下歷史新頁、經濟成長率8.68%同步創下近15年新高紀錄。反映在5000大企業總體營運同步攀峰，其中營收總額達48兆5012億元、稅後純益亦達5兆7748億元雙創歷史新高，然而整體亮眼成績背後卻留下企業獲利分歧加劇現況，不僅平均營收成長率、平均淨值報酬率及平均資產報酬率皆為3年低點，虧損家數數據攀升至近10年最多數量，說明少數關鍵企業獲利、多數等待轉型壓力持續升高。檢視CRIF調查數據，5000大企業繼2024年之後再一次刷新歷史紀錄，在營收成長率10.98%、稅後純益成長率11.01%的力道拉抬下，營收總額突破至48.50兆、稅後純益總額達5.77兆的新階段。隨著企業市值大幅擴張，磁吸效應吸引國內外資金加速湧入，不僅催動台灣加權指數迅速攀升，更適逢「主動式ETF元年」引領金融商品走向多元化，不僅讓全球利害關係人高度矚目，更推升全年證交稅衝上歷史新高。檢視金融業經營績效前10名，不僅高達9家由「證券及投信」囊括，綜合績效顯著優於傳統金控、銀行與人壽保險、且平均純益率高達51.91%，具體體現了總體經濟擴張紅利，外溢至資本市場獲利最為豐厚的核心受益產業。不過，在5000大企業總體亮麗成績單的背後，企業獲利分歧的景況嚴峻。首先，營收增加廠商家數2611家相較上年度下降，同時平均營收成長率14.95%、平均資產報酬率4.28%、平均淨值報酬率7.74%等3個數據皆為近3年新低，呈現3率3降。進一步檢視5000大企業過去十年虧損廠商家數落在422至631家區間，但2025年在營收獲利雙創紀錄的績效下，虧損廠商家數卻上升到772家，數據說明總體擴張的果實，並未讓多數企業平均收穫。進階將5000大企業排名分布以每500名設為區間觀察，發現排名前30%企業（1500名內），平均純益仍有10%以上且多數家數仍舊獲利。分析中後段企業可發現，平均純益率逐步遞減且虧損家數就會超過2成，說明排名前段企業獲利豐厚、排名後段勉力維持獲利狀態，企業獲利分歧較往年更為加劇、資源與獲利更加集中，重點科技業與龍頭企業在人才、資金、甚至水電資源配置優勢，都讓傳統產業與中小型企業，在缺乏轉型資源的狀況下，未來面對通膨與成本上漲的殘酷夾擊，急待政策導入與供應鏈共好優化。回顧5000大企業近50年TOP 10產業變遷，這份橫跨半世紀的營收榜單，顯示台灣從「勞力密集」蛻變為「全球科技重鎮」的進程，具體可劃分為3個決定性的演進階段：一、傳統民生與基礎工業期（1975-1985）1975至1985年間，榜單由南亞塑膠、台灣水泥、大同公司、遠東紡織等企業霸榜。這反映出當時台灣經濟高度依賴輕工業外銷、石化上游加工以及因應自給自足的島內基礎建設，屬於勞力與資本密集型的民生物資時代。二、國營公用、金融與資通訊代工崛起期（1995-2005）隨著經濟起飛與人口紅利見頂，1995年起，台灣中油、台灣電力、國泰人壽等特許與公用事業因內需市場龐大而穩居營收前列。與此同時，經濟火車頭由鴻海精密與廣達電腦在2005年強勢登頂前5大，宣告台灣成功轉型為全球電子資訊硬體（EMS）的代工重鎮。三、全球半導體與AI算力期（2015-2025）由於產業附加價值隨科研進程產生質變。2005年尚位居第十名的台積電，在2025年以接近3.8兆元的驚人營收空降奪冠，廿年間繳出高達14.26%的年均複合成長率，優於台灣中油2.41%、國泰人壽保險1.43%、及台灣電力4.90%等內需傳統巨頭的年均複合成長，台灣從資通訊系統組裝，升級為全球高效能運算與AI算力基礎建設的「矽島」崛起，迫切需要人力與電力支應，才可確保未來的全球競爭優勢。CRIF指出，人力及電力供應已成為攸關經濟安全與產業韌性問題。首先，少子化結構短期難解、科技龍頭「虹吸效應」將導致產業嚴重失衡，高薪聚攏人才、部分產業已面臨缺工與營運壓力，檢視5000大企業下的公營企業員工人數，若排除新進企業，員工人數將由2024年155265人下降至2025年為153660人，呈現縮減趨勢，過去「鐵飯碗」不再具吸引力，在人力補充與技術傳承已面臨壓力。另外，零工經濟與平台經濟接案，讓許多年輕勞動力寧可選擇時間自由的外送或網拍，也不願進入工廠輪班、或進入餐飲零售業從事高勞動強度服務，這導致傳統勞力密集型產業的基層完全招不到人，二度就業市場及整體人力資源仍有待高效配置。同時，CRIF認為，電力問題不再只是單純的經濟或產業議題，而是攸關國家整體安全、產業競爭力與經濟韌性的核心危機。包含NVIDIA執行長黃仁勳及台灣美國商會呼籲能源充足與電網韌性，透露外國直接投資重點關注與市場動向，對於台灣高度仰賴外部能源進口、缺乏具備韌性的能源路徑，地緣政治風險可能提高企業營運不確定性。不僅如此，若缺乏穩定且可預測的供電，利害關係人將無法做出恰當的長遠商業決策，進而侵蝕台灣經濟安全，台灣現正處於矽島崛起的黃金期，如何化解結構性資源失衡，將是決定下一波經濟韌性的核心考驗。