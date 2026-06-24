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針對中國向來被宣傳為經濟成功的典範，但台灣的人均GDP大約是中國的3倍，對此，副總統蕭美琴說，台灣更深信民主體制能帶來實質成果，在中國持續宣揚其社會主義與共產主義體制之際，台灣則堅守信念，深信經濟自由、市場經濟，再加上對我國社會至關重要的政治自由，才是真正能回應人民需求的制度。蕭美琴日前接受美國《大紀元時報》（The Epoch Times）美國思想領袖（American Thought Leaders）節目主持人Jan Jekielek專訪，針對兩岸關係、台美關係、國防安全、產業經濟發展、全社會防衛韌性、台灣的外交方針，以及對台灣未來之展望等議題進行回應，專訪內容已於今（24）日上午播出。媒體詢問中國向來被宣傳為經濟成功的典範，但台灣的人均GDP大約是中國的3倍，對比格外明瞭的看法。蕭美琴說，中國自1990年代推動經濟改革開放以來，確實取得顯著成長，然而，台灣更深信民主體制能帶來實質成果，民主不只是一個理想，而是以規則為基礎的秩序、法治、基本人權，以及創新與展現創造力的自由，這些要素才是推動經濟成長的動能。蕭美琴認為，美國「傳統基金會」（Heritage Foundation）對台灣經濟自由度的評比非常重要，台灣將持續確保政治體制展現治理成效，而這當然也是不同體制間的競爭。他說，在中國持續宣揚其社會主義與共產主義體制之際，台灣則堅守信念，深信經濟自由、市場經濟，再加上對我國社會至關重要的政治自由，才是真正能回應人民需求的制度。談及「全社會防衛韌性」的具體內涵。蕭美琴指出，這是賴總統與執政團隊非常重視的一項國政願景，核心理念在於台灣的防衛與韌性不能僅依賴軍事安全，雖然我國在軍事上投入大量資源強化國防，但也深信國家安全需要全社會的齊心協力，其中包含資安防護及關鍵基礎設施的保護，正如近年全球許多國家都曾面臨海底電纜受損、能源供應受阻，或是關鍵基礎設施與金融機構遭受網路攻擊等嚴峻挑戰。蕭美琴相信，所謂的韌性是指一個社會在遭遇各類衝擊及日常生活的干擾後，能迅速復原的能力，像是台灣在應對地震與颱風這類對社會造成嚴重影響的天然災害上擁有豐富經驗，但正是透過持續建構韌性，台灣才得以迅速復原，並確保社會的凝聚力能長期維持。蕭美琴認為，「全社會防衛韌性」的概念，除了前述的資安及關鍵基礎設施等領域外，亦涵蓋通訊韌性、物資儲備及關鍵供應鏈保護等面向，需要包含私部門在內的社會各界共同投入，以在艱難時刻相互扶持，台灣已充分展現此特質，也因而蛻變為一個更強大、更具韌性的社會。媒體詢及對於2030年的台灣有何想像及願景。蕭美琴說，2030年其實並不遙遠，所有台灣人共同努力的目標，就是打造一個和平、穩定、民主且強大的台灣，並讓人民對自己的國家更有信心，能在世界上發揮重要作用，台灣致力與世界更加緊密連結，不僅能為人民帶來更大的繁榮，同時也在國際做出更多貢獻。蕭美琴說，從地理規模來看，台灣或許是小國家，但人民努力讓台灣成為一個偉大的國家，無論在推動科技進步、促進人類福祉，或是維護區域和平與穩定等方面，都希望能扮演重要角色，「我們是穩定的力量、是和平的構建者，也是熱愛自由的人民，正如節目在全球的許多觀眾和聽眾一樣，台灣希望與國際社會維持緊密連結」。媒體進一步詢問若將時間放遠至2040年，希望有何改變或實現之事有助台灣與美國及其他國家的關係發展。蕭美琴回應，他們將地緣政治的「現狀」視為區域內所有利害關係人的最大公約數，而捍衛現狀，並確保區域的穩定、和平與繁榮，是他們追求未來願景的基石，同樣地，他也看到台灣和台灣人民對自己能在世界上扮演的角色愈來愈具信心，台灣不僅能在理念與價值上站在良善的一方，並透過公共衛生、永續發展及社會韌性等面向對國際社會做出貢獻，同時也能深化與美國的合作。副總統提到，對美國而言，「再工業化」及「AI領導地位」是當前的首要任務，這正是臺灣做為合作夥伴可發揮實質作用的領域，期盼能持續深化台美夥伴關係的基礎，讓這些理想得以實現；同時也讓台灣人民和全球許多人一樣，都能生活在一個只要勤奮努力，終將獲得回報的環境中，進而藉此創造更大的繁榮，並與全球建立更深厚的夥伴關係。