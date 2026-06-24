不少上班族中午、下班後習慣用外送平台解決一餐，不過有人疑惑，月薪約5、6萬元，為何還捨得常常叫外送？網友點出關鍵，外送看似比店內價貴，但若把時間、天氣、交通風險與優惠折扣算進去，有時反而更省錢。《NOWNEWS》記者和同事是外送重度用戶，有人只點買一送一的飲料，有人會選擇外帶自取，再疊加優惠之下可以打平外送的溢價，甚至比現場自己買還便宜。
有民眾在Threads上發文，不了解為什麼很多上班族，薪水只有5、6萬，卻很捨得叫外送？且隨便點都200多元，認為明明一樣的東西，自己走出去買省好多。該貼文引發不少討論，有人認為，外送費不能只看餐點價差，還要看使用者把省下來的時間拿去做什麼，有人願意親自走出去省錢，也有人認為午休時間可以休息、處理工作、回訊息，價值比外送費更高。
也有人坦言，自己常叫外送原因很簡單，就是懶得出門，「太熱、太冷、下雨、太累都不想出門」。對上班族來說，外送不一定是為了省錢，而是省下移動、排隊、等餐與交通的時間。
重度用戶怎麼點？7折以上優惠才是關鍵
《NOWNEWS》記者的同事是一位每年點外送次數，都可以達到全平台前1%的超級重度使用者，根據她分享，選擇foodpanda原因是因為當初有年費優惠，可用1折或很低折扣訂閱，像是最近一次訂閱是12個月539元，等於每個月訂閱費用才44元，比較好回本。
她提到，自己點外送不是為了「省大錢」，而是為了不想親自去、沒空去；若要用優惠，會挑選和店內價差距不大的店家。舉例來說，若外送價比店內價貴約30%，但剛好有7折以上活動，折扣後幾乎能打平，甚至只比親自到店多花約30元，省下交通與等待時間就很划算。
外帶自取更容易回本！一家四口牛肉麵反省115元
除了外送，外帶自取也被不少內行人視為「更划算」的用法。她說，外帶自取常見6折優惠，有時還會遇到疊加優惠5折、4折，加上外帶自取通常不像外送有明顯加價，只比店內原價貴1到2成，更容易回本。
她舉例，一家四口買牛肉麵，親自到店點餐原本要355元，但透過外帶自取，平台原價400元，套用6折後實付240元，反而比現場買便宜115元。她通常會選下班路線附近的店家，先在App下單，騎車回家途中直接取餐，不用排隊等餐，也能趕著接小孩。
補貨也靠外送！好市多商品貴一點但省時間
記者其實也經常透過外送，點餐、點飲料，手搖飲的部分Uber Eats有不少買一送一的優惠，選優惠品項買其實比現場買還便宜，但有時還是會有陷阱，店家會調高外送售價，然後再顯示買一送一，可是其實並沒有優惠。
此外，記者也會透過Uber Eats補貨，以實際購買好市多商品為例，綁定會員後，部分商品約比店內價高一些，像科克蘭鮮乳貴16元、自有品牌衛生紙貴24元，若只買兩樣商品，服務費約40元、免運費，加總約比現場多80元。若把開車、停車、排隊、搬運時間算進去，對忙碌上班族來說，這筆成本仍在可接受範圍。更重要的是，不少人逛好市多原本只想買兩樣，最後往往推了一整車，總花費反而更高。若透過外送只買真正需要的商品，也能避免衝動消費。
根據記者和記者同事的長年重度使用的心得，單看外送價格確實比現場貴了不少，但搭配優惠不一定等於浪費錢，懂得挑店家、看折扣、避開加價太高的品項。若外送加價不誇張，又能搭配7折以上優惠，只求便利、不被貴到；若路線順路，外帶自取更可能比親自到店還划算。
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也有人坦言，自己常叫外送原因很簡單，就是懶得出門，「太熱、太冷、下雨、太累都不想出門」。對上班族來說，外送不一定是為了省錢，而是省下移動、排隊、等餐與交通的時間。
《NOWNEWS》記者的同事是一位每年點外送次數，都可以達到全平台前1%的超級重度使用者，根據她分享，選擇foodpanda原因是因為當初有年費優惠，可用1折或很低折扣訂閱，像是最近一次訂閱是12個月539元，等於每個月訂閱費用才44元，比較好回本。
她提到，自己點外送不是為了「省大錢」，而是為了不想親自去、沒空去；若要用優惠，會挑選和店內價差距不大的店家。舉例來說，若外送價比店內價貴約30%，但剛好有7折以上活動，折扣後幾乎能打平，甚至只比親自到店多花約30元，省下交通與等待時間就很划算。
除了外送，外帶自取也被不少內行人視為「更划算」的用法。她說，外帶自取常見6折優惠，有時還會遇到疊加優惠5折、4折，加上外帶自取通常不像外送有明顯加價，只比店內原價貴1到2成，更容易回本。
她舉例，一家四口買牛肉麵，親自到店點餐原本要355元，但透過外帶自取，平台原價400元，套用6折後實付240元，反而比現場買便宜115元。她通常會選下班路線附近的店家，先在App下單，騎車回家途中直接取餐，不用排隊等餐，也能趕著接小孩。
記者其實也經常透過外送，點餐、點飲料，手搖飲的部分Uber Eats有不少買一送一的優惠，選優惠品項買其實比現場買還便宜，但有時還是會有陷阱，店家會調高外送售價，然後再顯示買一送一，可是其實並沒有優惠。
此外，記者也會透過Uber Eats補貨，以實際購買好市多商品為例，綁定會員後，部分商品約比店內價高一些，像科克蘭鮮乳貴16元、自有品牌衛生紙貴24元，若只買兩樣商品，服務費約40元、免運費，加總約比現場多80元。若把開車、停車、排隊、搬運時間算進去，對忙碌上班族來說，這筆成本仍在可接受範圍。更重要的是，不少人逛好市多原本只想買兩樣，最後往往推了一整車，總花費反而更高。若透過外送只買真正需要的商品，也能避免衝動消費。
根據記者和記者同事的長年重度使用的心得，單看外送價格確實比現場貴了不少，但搭配優惠不一定等於浪費錢，懂得挑店家、看折扣、避開加價太高的品項。若外送加價不誇張，又能搭配7折以上優惠，只求便利、不被貴到；若路線順路，外帶自取更可能比親自到店還划算。