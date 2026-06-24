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吳子嘉批戴瑋姍用錯誤資訊指控 揚言提告

戴瑋姍再批李四川自我包裝成艱苦人「非常虛偽」

新北市長選戰升溫，新北市議員戴瑋姍近日質疑，國民黨新北市長參選人李四川聲稱板橋住家的購屋頭期款是用股利收入分期支付，但依其當年財產申報中的持股狀況，根本不可能產生900多萬元股利，要求說明資金來源。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（23）日表示，他已在節目中公開李四川分期付款購屋合約內容影像，但戴瑋姍仍以錯誤資訊指控李四川，認為她「是在示威」，並揚言要提告。吳子嘉昨在《董事長開講》節目中表示，他早在戴瑋姍發文前，就已在節目中公開李四川分期付款購屋合約內容影像，認為戴瑋姍仍以錯誤資訊指控李四川，是在示威。他更向戴瑋姍喊話，若她堅持自己說法正確，就把相關貼文留到8月候選人登記參選日，屆時適用《公職人員選舉罷免法》，他隔天就會提告，「我吳子嘉不告妳，我就跟妳姓戴」。另外，戴瑋姍臉書發文也指出，李四川造勢時自稱「艱苦人」，但其豪宅疑雲始終交代不清。她因此批評，候選人自我包裝行銷可以理解，但若刻意塑造「艱苦人」形象，卻又涉及家族爭議、農地違建與豪宅疑雲，就是非常虛偽。吳子嘉則在另一節目《2026選舉大車拚》中指出，新北市長選戰除李四川房產爭議外，民進黨參選人蘇巧慧也面臨家族企業補助案爭議。他認為，蘇巧慧出身政治家庭，父親蘇貞昌曾任行政院長，在外界眼中具有較多政治資源；相較之下，李四川則塑造「討海人之子」形象，恐讓這場選舉逐漸演變成「權貴與平民之間的戰鬥」，而新北約15%的中間選民流向，將成為左右勝負的重要關鍵。