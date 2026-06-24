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國民黨北市議員秦慧珠日前指出，北市研考會主委殷瑋想幫市長蔣萬安，但效果反而讓大家覺得市長很弱，引發政論粉專《政客爽》不爽，發起「拒投秦慧珠」活動。秦慧珠昨則稱自己永遠說真話，並嗆該粉專違法。對此，台北市長蔣萬安今（24）日力挺殷瑋，稱市府政務官有理有據為政策辯護，「我都全力支持」。台北市研考會主委殷瑋近期頻頻為市政槓上民進黨議員，但也遭質疑台北市長蔣萬安是讀稿機，要靠「殷瑋答」，更被民進黨市議員林延鳳爆料，不少藍營議員看不下去，國民黨市議員秦慧珠20日直言，殷瑋想要幫市長，但效果反而讓大家覺得市長很弱，局處首長發言人用什麼方式對外發言、議會答詢最恰如其分，不會讓話題無限擴大，否則讓別人見縫插針或是看笑話素材。沒想到此話一出，引爆部分藍營人士不滿，政論粉專《政客爽》發起「拒投秦慧珠」活動，秦慧珠則回嗆「做永遠說真話的民意代表」，更說該粉專發起「讓我落選」活動，這已經逾越言論自由觸及違法了，根據「公職人員選舉罷免法」第104條，「意圖使人不當選罪」處五年以下有期徒刑，並褫奪公權，倘有營利行為，如接受抖內、廣告、捐款，得併課200萬以上1000萬以下罰金。秦慧珠更不滿嗆，殷偉前面的研考會主委俞振華有跟議員爆吵、搶答、你來我往大小聲嗎？台北市長蔣萬安今出席「警廉同心．榮耀傳承」跨域高峰論壇，被問到此事時強調，「對於市府政務官，特別是首長有理有據、站穩立場為政策辯護，這是他們本來要做的，我都全力支持」。