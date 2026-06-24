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▲高雄好市多（圖／民眾提供）

▲高雄新店址原本規劃設置加油站，不過外界憂心造成交通災難，最終拍板取消。（圖／讀者提供）

好市多高雄店將於7月3日正式開幕，新店位於亞洲新灣區核心地段，鄰近高雄軟體園區，外界憂心開幕後大量車流湧入，恐引發「交通大災難」。對此，好市多祭出兩大交通疏導措施，除了官方粉專今（24）日公布完整的進場、離場動線外，也宣布提供免費接駁車服務，方便民眾搭乘大眾運輸前往，降低停車與周邊道路壅塞壓力。接駁車時刻表預計將於今日下午2點正式公布。一、成功二路 → 智科路 → 好市多停車場二、成功二路 → 東南米樂基地 → 好市多停車場三、復興三路 → 復興四路 → 好市多停車場一、智科路 → 復興四路 → 成功路二、基地內道路 → 東南米樂基地 → 成功路若民眾憂心找不到停車位，官方也建議可以搭乘大眾運輸，搭乘輕軌至「軟體園區站」，下車後步行約6分鐘即可抵達賣場，方便又環保。此外，好市多高雄店預計於今（24）日下午2點公布免費接駁車時刻表。據了解，目前全台僅有北投店提供固定免費接駁車服務，由大南汽車營運，往返捷運關渡站與賣場；隨著高雄店加入接駁行列，將成為全台第二家提供免費接駁車服務的好市多門市，其餘門市目前皆未提供免費接駁服務。業者也表示，官方社群曝光新高雄賣場車輛進、離場交通指引及接駁車搭乘資訊，期望有效分流人潮與車流，降低周邊交通壅塞情形，同時鼓勵會員多加利用大眾運輸工具前往賣場。至於針對新賣場的專屬優惠活動，好市多也將採分階段方式推出，敬請期待，期望在開幕期間全力配合相關機關單位的安排與措施，兼顧人流、車流及整體動線順暢，為會員提供更舒適且優質的購物體驗。好市多新高雄店新位置在高雄市前鎮區智科路35號，原址將在2026年7月2日18時結束營業，新址7月3日正式營業。好市多新高雄店有三大亮點，店內規劃有1010席汽車位及400席機車位。據悉，高雄新店址原本規劃設置加油站，但因鄰近高雄軟體園區，引發園區員工及民意代表關切。根據市府交通影響評估，好市多若設立加油站，恐造成周邊4處路口交通壅塞，甚至影響輕軌運行。由於相關開發案遲遲未能通過市府交通影響評估，官方最終拍板取消加油站設置計畫。