台鐵便當向來廣受民眾歡迎，憑藉高CP值與濃濃懷舊感，創下年銷量8億元驚人成績。但近日有民眾表示，發現台北車站出現2家販售台鐵便當的店家，卻只有一間湧入眾多排隊人潮，讓他不解有何差異。對此，就有內行出面解答，北車一樓2家台鐵便當中，左邊門市為「台北夢工場」是七堵餐旅製作，右邊門市「台鐵便當舖1號店」則由台北餐旅製成，其中七堵便當被圈內公認是最美味的，更曾獲得台鐵排骨大賽冠軍，被老饕譽為是「便當界隱藏版霸主」。
北車2家台鐵便當「僅1間大排隊」！內行公布差異：公認最強
有網友近日在Threads發文，表示在台北車站一樓西側購買台鐵便當，發現有兩家店面都標誌著「台鐵便當」，但多數民眾都選擇左邊藍白招牌的店家，右邊店家則不見排隊人龍，這幕情景讓他不解詢問「為什麼一家排隊一家沒人，左右差在哪？」
左邊門市「台北夢工場」是由七堵餐旅供應餐點，右邊門市「台鐵便當舖1號店」則由台北餐旅製作，兩家餐點風味各有差異，「風味不太一樣，我個人偏好七堵的柔軟魯排」、「左邊七堵餐旅的門市，圈子裡默認最好吃的廚房」、「我以前沒注意過台鐵便當有什麼差別，直到吃過一次七堵的驚為天人，到底為什麼七堵的便當可以那麼好吃」。
七堵台鐵便當被評最好吃！遊客排隊搶購好幾盒
據了解，台鐵便當以高CP值和多元菜色廣受旅客歡迎，但專門製作便當的負責單位根據不同地區有所劃分，實際查詢台鐵官網資訊，目前台鐵便當共有6大餐旅分處處理，包括七堵、台北、台中、高雄、花蓮和台東，其中七堵廚房製作的產品被公認是「全台最好吃」的台鐵便當。
《NOWNEWS今日新聞》記者過去多次經過七堵車站，每到中午時段或開賣前，七堵台鐵便當門市就會湧現排隊人潮，有不少民眾儘管沒要搭乘火車，也會特地繞到七堵火車站購買便當回家享用，甚至有許多人一次就是買好幾盒回去享用。
七堵台鐵便當為什麼厲害？員工親自解答優勢
至於七堵便當為什麼比較受歡迎呢？過去有民眾比較同是排骨便當，七堵台鐵便當採用「先炸後滷」的製作方式，顏色較深又更入味，過去還獲得2012年台鐵便當香滷排骨大賽冠軍，以特色排骨風味打敗全台其他餐廳，憑藉口感與外觀獲勝。
值得一提的是，過去台鐵官方曾透過短片揭曉七堵台鐵便當差異，當時由七堵餐旅員工出面說明，提到七堵便當美味關鍵在於「沒有過多的繁複加工」，味道偏向自然並主打傳統口味，且七堵餐廳有鑑於現代人健康意識抬頭，針對需經過油炸的食材如排骨等，也慢慢減少油炸比例，但仍能保持美食味道，因而廣受大眾歡迎。
七堵台鐵便當哪裡有賣？8間門市地點、營業時間一次看
目前七堵餐旅供應的門市據點共有8處，分別位於七堵火車站、台北車站、松山車站、南港車站、汐止車站、羅東車站、樹林車站、基隆車站，門市通常早上10時多就會開始營業，如民眾好奇七堵餐廳製作的台鐵便當到底有多好吃，不妨可以前往門市據點嘗鮮看看。
📍台鐵便當本舖七堵店
地點：七堵火車站內（七堵7-11旁）
營業時間：10:00~14:00、16:00~18:00
📍台北夢工場
地點：台北車站西3門
營業時間：10:10~13:00、15:15~18:00
📍松山夢工場
地點：松山火車站服務台正前方（順成蛋糕旁）
營業時間：10:10~13:30、15:05~18:00
📍南港夢工場
地點：南港車站B2（星巴克旁)
營業時間：10:30~13:00、16:30~18:00
📍台鐵便當本舖汐止台
地點：汐止火車站2樓剪票口
營業時間：10:50~13:30、16:00~18:00（週日公休）
📍台鐵便當本舖羅東店
地點：羅東火車站2樓（售票口斜對面）
營業時間：11:10~13:50、16:40~18:15（週六公休）
📍台鐵便當本舖樹林店
地點：樹林火車站3樓剪票口對面（全家旁邊）
營業時間：10:00~14:00、15:40~19:00（週六公休）
📍台鐵便當本舖基隆店
地點：基隆火車站南站大廳剪票口旁
營業時間：10:10~13:30、15:15~18:30（週日公休）
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有網友近日在Threads發文，表示在台北車站一樓西側購買台鐵便當，發現有兩家店面都標誌著「台鐵便當」，但多數民眾都選擇左邊藍白招牌的店家，右邊店家則不見排隊人龍，這幕情景讓他不解詢問「為什麼一家排隊一家沒人，左右差在哪？」
左邊門市「台北夢工場」是由七堵餐旅供應餐點，右邊門市「台鐵便當舖1號店」則由台北餐旅製作，兩家餐點風味各有差異，「風味不太一樣，我個人偏好七堵的柔軟魯排」、「左邊七堵餐旅的門市，圈子裡默認最好吃的廚房」、「我以前沒注意過台鐵便當有什麼差別，直到吃過一次七堵的驚為天人，到底為什麼七堵的便當可以那麼好吃」。
七堵台鐵便當被評最好吃！遊客排隊搶購好幾盒
據了解，台鐵便當以高CP值和多元菜色廣受旅客歡迎，但專門製作便當的負責單位根據不同地區有所劃分，實際查詢台鐵官網資訊，目前台鐵便當共有6大餐旅分處處理，包括七堵、台北、台中、高雄、花蓮和台東，其中七堵廚房製作的產品被公認是「全台最好吃」的台鐵便當。
《NOWNEWS今日新聞》記者過去多次經過七堵車站，每到中午時段或開賣前，七堵台鐵便當門市就會湧現排隊人潮，有不少民眾儘管沒要搭乘火車，也會特地繞到七堵火車站購買便當回家享用，甚至有許多人一次就是買好幾盒回去享用。
至於七堵便當為什麼比較受歡迎呢？過去有民眾比較同是排骨便當，七堵台鐵便當採用「先炸後滷」的製作方式，顏色較深又更入味，過去還獲得2012年台鐵便當香滷排骨大賽冠軍，以特色排骨風味打敗全台其他餐廳，憑藉口感與外觀獲勝。
值得一提的是，過去台鐵官方曾透過短片揭曉七堵台鐵便當差異，當時由七堵餐旅員工出面說明，提到七堵便當美味關鍵在於「沒有過多的繁複加工」，味道偏向自然並主打傳統口味，且七堵餐廳有鑑於現代人健康意識抬頭，針對需經過油炸的食材如排骨等，也慢慢減少油炸比例，但仍能保持美食味道，因而廣受大眾歡迎。
目前七堵餐旅供應的門市據點共有8處，分別位於七堵火車站、台北車站、松山車站、南港車站、汐止車站、羅東車站、樹林車站、基隆車站，門市通常早上10時多就會開始營業，如民眾好奇七堵餐廳製作的台鐵便當到底有多好吃，不妨可以前往門市據點嘗鮮看看。
📍台鐵便當本舖七堵店
地點：七堵火車站內（七堵7-11旁）
營業時間：10:00~14:00、16:00~18:00
📍台北夢工場
地點：台北車站西3門
營業時間：10:10~13:00、15:15~18:00
📍松山夢工場
地點：松山火車站服務台正前方（順成蛋糕旁）
營業時間：10:10~13:30、15:05~18:00
📍南港夢工場
地點：南港車站B2（星巴克旁)
營業時間：10:30~13:00、16:30~18:00
📍台鐵便當本舖汐止台
地點：汐止火車站2樓剪票口
營業時間：10:50~13:30、16:00~18:00（週日公休）
📍台鐵便當本舖羅東店
地點：羅東火車站2樓（售票口斜對面）
營業時間：11:10~13:50、16:40~18:15（週六公休）
📍台鐵便當本舖樹林店
地點：樹林火車站3樓剪票口對面（全家旁邊）
營業時間：10:00~14:00、15:40~19:00（週六公休）
📍台鐵便當本舖基隆店
地點：基隆火車站南站大廳剪票口旁
營業時間：10:10~13:30、15:15~18:30（週日公休）