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北車2家台鐵便當「僅1間大排隊」！內行公布差異：公認最強

左邊門市「台北夢工場」是由七堵餐旅供應餐點，右邊門市「台鐵便當舖1號店」則由台北餐旅製作，兩家餐點風味各有差異

七堵台鐵便當被評最好吃！遊客排隊搶購好幾盒

每到中午時段或開賣前，七堵台鐵便當門市就會湧現排隊人潮，有不少民眾儘管沒要搭乘火車，也會特地繞到七堵火車站購買便當回家享用，甚至有許多人一次就是買好幾盒回去享用。

▲記者過去多次直擊，每到中午時段或開賣前，七堵台鐵便當門市就會湧現排隊人潮。（圖／Google評價）

七堵台鐵便當為什麼厲害？員工親自解答優勢

提到七堵便當美味關鍵在於「沒有過多的繁複加工」，味道偏向自然並主打傳統口味，且七堵餐廳有鑑於現代人健康意識抬頭，針對需經過油炸的食材如排骨等，也慢慢減少油炸比例

▲七堵台鐵便當美味關鍵在於「沒有過多的繁複加工」，味道偏向自然並主打傳統口味。（圖／台鐵臉書）

七堵台鐵便當哪裡有賣？8間門市地點、營業時間一次看

📍台鐵便當本舖七堵店

📍台北夢工場

📍松山夢工場

📍南港夢工場

📍台鐵便當本舖汐止台

📍台鐵便當本舖羅東店

📍台鐵便當本舖樹林店

📍台鐵便當本舖基隆店