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▲嚴藝文透露《欠妳的那場婚禮》靈感來自一段面臨分手的崩潰經驗。激起她探討「男生腦袋到底在想什麼」的慾望。（圖／翻攝自 IG@pts_drama）

嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》播出後討論度不斷飆升，劇情、演員演技都獲得好評。日前嚴藝文與編導徐譽庭共同登上節目《換邊發球》，提及《欠妳的那場婚禮》，她首度吐露自己隱隱的恐懼，表示從演員轉幕後一路上「順暢到不行」，卻也引發嚴重的焦慮：「我覺得自己太幸運了，好怕這只是好運、不是實力，默默在心裡等待下一個搞砸的是哪一齣戲。」另外，嚴藝文也分享新劇的創作源頭，竟是來自一段面臨分手的崩潰經驗。嚴藝文過去編導《俗女養成記》、《影后》等代表作，最新戲劇作品《欠妳的那場婚禮》也獲得網友狂讚：「超愛嚴導的戲」、「嚴藝文根本是細節控。」從選角到劇情內容都廣受好評。不過，嚴藝文在節目上首度吐露自己的恐懼，表示從演員轉到幕後「順暢到不行」，因此引發嚴重的焦慮：「我覺得自己太幸運了，好怕這只是好運、不是實力。」而嚴藝文也分享新劇的創作源頭，竟是來自一段面臨分手的崩潰經驗，當時她以為足夠了解另一半，再加上自己憑藉創作者的直覺，相當有自信能預測對方下一步的發展，未料對方的行為卻完全不照她心中的劇本走，嚴藝文坦言當下自己嚇到動彈不得。但也因為這份衝擊，激起她探討「男生腦袋到底在想什麼」的慾望，並透過拍戲過程中，與劇中男性演員們互相交換生命經驗，笑稱現在對男人的包容度「變大、更寬容了些。」另外，嚴藝文與徐譽庭彼此互相提問並探討「怕老」的議題，今年底將正式邁入50歲的她，坦言自己雖然對於外貌改變比較不害怕，但心理對於時間的感受變化更加有感，開始深刻感受到時間不夠用，嚴藝文說道：「時間好像一直往前跑，想拉也拉不住，還有很多事情想做，可是你會知道它是有盡頭。」當有這個念頭出現時，讓她直呼真的會比較覺得害怕。《欠妳的那場婚禮》劇情講述昔日的超人氣樂團主唱周可傑（張孝全 飾）中年後，淪落為寫不出歌、生活能力低落的窩囊廢，與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）的關係也降至冰點。就在周可傑試圖挽救破碎婚姻時，一場超現實的奇蹟突然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。以雙時間線交錯敘事，呈現中年男女面對現實、婚姻與親密關係時的掙扎與無奈。