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▲民進黨桃園市長參選人黃世杰18歲青澀模樣曝光。（圖／翻攝自黃世杰Threads）

蕭美琴29歲舊照曝光 網讚「日劇女主角」

▲副總統蕭美琴混血顏值超高，撞臉多位日本女星。（圖／翻攝自賴坤成臉書）

韓國瑜、柯建銘30年前嫩照流出 網笑「歲月是剃頭刀」

▲韓國瑜、柯建銘就任第2屆立委時的大頭照出土。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

盧秀燕主播時期美照曝光 本人笑回：雄趴

▲台中市長盧秀燕為媒體人出身，過去曾擔任過華視主播。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

林佳龍年輕照被翻出 網驚「藍正龍變林佳龍」

▲外交部長林佳龍年輕帥照曝光，被網友虧說：「藍正龍變林佳龍」。（圖／翻攝台灣迷因taiwan meme臉書）

這是林右昌？網崩潰喊：國家到底對你做了什麼

▲年輕時的林右昌外型清秀亮眼，網友認證像日本影星三浦春馬。（圖／翻攝自臉書粉專／貓與邪佞的手指）

鍾佳濱34年前六塊肌照曝光 本人笑問：還剩幾塊？

▲鍾佳濱在大學時期擁有巧克力六塊肌好身材，讓網友們看了眼睛為之一亮。（圖／翻攝自鍾佳濱臉書）

民進黨桃園市長參選人黃世杰近日因貼出高中時期青澀照片，引發網路熱烈討論，不少網友直呼「顏值太高」，甚至發現他年輕的模樣神似YouTube頻道「哈哈台」主持人蓋瑞（Gary），意外掀起一波政治人物「今昔對比」熱潮，這讓不少網友笑稱「從政根本是顏值職災」、「歲月真的改變很多人」。副總統蕭美琴出生於日本神戶市，父親為台南人，母親則是歐裔美國人，因擁有台美混血背景，外型輪廓深邃，年輕時照片曝光後更成為討論焦點。前立委賴坤成過去曾分享蕭美琴年輕時的照片，畫面中的她皮膚白皙、五官立體，眼神充滿朝氣，被網友認出是她約29歲時參選僑選立委期間的模樣。據了解，當時蕭美琴站在台南神學院前，首次宣布投入立委選舉，與時任立委的賴清德首次碰面，兩人後來一路從政壇合作，最終更成為正副總統搭檔。照片曝光後，大批網友紛紛留言讚嘆「這是日劇女主角啊！」、「就是最美的副總統，臺灣人好幸福啊！」、「那時好有日本味」、「好像日本的一位藝人，演女教師天海佑希」、「我還以為是邵萱咧」、「也很像年輕時的田麗」、「雖然現在年紀有了，還是一樣很漂亮喔」，掀起熱烈討論。政治人物的歲月變化，在立法院長韓國瑜與民進黨立委柯建銘身上也引發話題，國民黨立委洪孟楷過去曾公開分享兩人剛當選第2屆立委時的照片，當年的韓國瑜與柯建銘都正值壯年，外型與現在相比差異明顯，尤其是髮量部分，與現在一比都算是相當茂密。如今韓國瑜自稱「禿子」，而柯建銘的髮量也稀疏許多，照片也引來網友笑稱「歲月是把殺豬刀」、「也是剃頭刀」、「當時還有頭髮」，也有人感嘆兩人從年輕立委一路走到如今政治高位，外貌雖改變，但政治歷練更加深厚。台中市長盧秀燕過去曾是媒體人，擔任華視主播期間累積高知名度，年輕時照片也再度被翻出。照片中的盧秀燕留著當年流行髮型、穿著復古造型，被網友大讚「這女記者也太漂亮」、「五官很清秀」、「很有氣質」。不過，也有網友拿她當年的穿搭開玩笑，認為造型帶有「北韓感」。對此，盧秀燕本人也幽默回應說：「有人在Dcard發文，說我的衣服有北韓感，那時候的流行，你不懂啦！這衣服秀燕穿起來『雄趴』，現在不是又開始流行oversize『大件風』了嗎？」外交部長林佳龍的年輕照片也曾引發大量討論，臉書粉專「台灣迷因」過去分享多名政治人物舊照，其中林佳龍的變化被網友認為最明顯，甚至笑虧「政治之路職業傷害風險巨大，從政前請多考慮」。照片中的林佳龍模樣青澀，濃眉大眼的模樣，是個帥哥無誤，有人認為撞臉前世界球王趙豐邦，不過若與現在的樣子一比對，不免有落差之感，有人笑稱「藍正龍變林佳龍」，也有人直呼：「這根本是兩個人吧！」前基隆市長林右昌的年輕照曝光後，更在網路掀起一波「政壇男神」討論，照片中的林右昌身材精壯、留著旁分髮型，搭配深邃眼神，不少網友驚呼「太帥了吧」、「像三浦春馬」、「王力宏＋嚴爵」、「根本偶像劇男主角」。粉專「貓與邪佞的手指」更笑稱，「如果右昌市長略消回年少時的身型，要遷戶籍去基隆的人，可能會在戶政單位排個三天三夜。當然現在的氣質還是非常迷人」，不少網友則是感嘆，「這個國家到底對你做了什麼」、「這張好帥！為什麼不停在這張啦」。除了外貌，身材變化也成為網友關注焦點，民進黨立委鍾佳濱過去曾搭上社群風潮，公開34年前大學時期照片，照片中的鍾佳濱僅穿泳褲，露出結實身材與巧克力六塊肌，陽光笑容讓網友驚呼「太猛」、「完全不像政治人物」。多年後的鍾佳濱則幽默拿自己開玩笑，問網友「大家猜猜看，六塊肌還有幾塊？」並笑稱現在魚尾紋變多。照片曝光後，也引來網友創意留言：「現在是合成一塊」、「歲月不饒人」、「腹肌霸凌」。從青澀少年、主播歲月，到如今站上政治舞台，這些政治人物的今昔對比照不只掀起網路話題，也讓外界看見不同於政治攻防之外的人生軌跡。