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台北股市今（24）日持續遇壓，盤中一度重挫逾千點，不過面板族群持續走高，其中群創4月獲利超越首季，再加上券商喊目標價看8字頭，帶動股價一度攻上漲停價72.6元，雖然漲停隨後打開，但仍持穩在紅盤之上，連帶友達、彩晶同步走高。群創22日公告自結4月稅後純益21.59億元，年增26.54倍，每股稅後純益0.27元，超越今年首季及去年全年。群創5月合併營收206.48億元，月減2.8%，年增10.3%；累計今年前五個月合併營收1085.3億元，年增15.9%。展望本季，群創日前表示，即便全球宏觀經濟仍具不確定性，但受惠於首季拉貨動能的延續，預期面板需求將維持「審慎樂觀」態勢。群創將靈活調整產品組合以應對市場波動，並持續推動「雙軌轉型」策略，深耕非顯示器領域多元發展。期盼在首季回溫的基礎上，帶動全年經營績效穩健成長。群創轉型切入FOPLP（扇出型面板級封裝），而台積電封裝主力技術從CoWoS轉向CoPo，在這項計畫中，群創被列為合作夥伴之一，市場看好CoPoS訂單能為群創帶來新營運動能，加上有處分廠房業外挹注，本土券商預估，今年每股稅後盈（EPS）為2.25元，同時將群創目標調升至85.3元。財報表現亮眼，加上券商調高目標價，帶動群創今日股價逆勢走高，一度衝至72.6元漲停價，開盤一個小時，成交量爆出50萬張，雖然漲停隨後打開，但仍持穩在紅盤之上；連帶其他面板股同步走高，友達也一度攻上漲停價31.95元，彩晶也衝至20.9元漲停板，跟群創一樣雖然都沒有鎖住，但都仍持穩盤上。