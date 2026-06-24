我是廣告 請繼續往下閱讀

遭影射多年 林家興怒嗆：先拿出證據再說

國民黨台北市議員秦慧珠因批評台北市政府研考會主委殷瑋，遭政論粉專《政客爽》發起「拒投秦慧珠」行動。秦慧珠隨後在臉書發文反擊，質疑粉專背後操盤者是任職於台中市政府的L姓人士，喊話台中市長盧秀燕查明真相。台中市工策會副總幹事林家興主動跳上火線回應，表示「上次亂說我的鍾小平議員還沒有道歉」，並指流言傳了很多年，令他不堪其擾。台中市政府表示，有關媒體關心政治粉專案，該粉專非市府管理範圍，市府不予回應。秦慧珠在臉書指控，外界盛傳《政客爽》主持人是現任台中市政府的某位L姓人士，雖然當事人曾出面否認，但粉專本身從未公開澄清。她認為如果相關人士真是公務員，一邊領市政府薪水、一邊召集一群「志同道合」的人做觸法的事，未來盧秀燕有意問鼎大位，這件事情必須查清楚，避免受他們拖累。秦慧珠發文後，隨即有網友在留言區點名台中市政府工商發展投資策進會副總幹事林家興，就是文中所指的L姓人士。林家興也親自現身留言區回應，要求秦慧珠先去問問台北市議員鍾小平，當初指稱他是《政客爽》時，究竟拿出了什麼證據。林家興表示，自己當時就要求鍾小平提出證據，否則應公開道歉，但對方最後僅以「黨內長官希望不要再吵」為由草草收場，既未提出證據，也未對相關言論負責。他強調相關傳言流傳多年，早已讓他不堪其擾，秦慧珠如今只依毫無根據的網路留言，就將矛頭指向黨內同志，令人難以理解。他呼籲政治人物引用網路傳聞前，至少應做好基本的查證工作，而非任由謠言持續發酵。此事也引發不少網友熱議，有人打趣表示「有人自己對號入座了」，也有人力挺林家興，建議他對不實指控採取法律行動。更有台中市府同仁半開玩笑表示，如果林家興真的是《政客爽》，怎麼從來沒替台中市政府大力宣傳，「現在開始幫忙也不嫌晚」。林家興是國民黨立委徐巧芯的政大政治系同學，曾任國民黨青年團總團長、文傳會副主委。2024年以刺客身分代表國民黨挑戰民進黨立委何欣純，選戰失利後受盧秀燕延攬進入市府任職。去年大罷免期間，鍾小平曾在政論節目上脫口指稱，林家興就是《政客爽》。