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2026年NBA選秀大會如火如荼進行中，洛杉磯湖人隊在首輪第24順位進行了交易，向上交易並挑選了來自貝勒大學（Baylor）的得分後衛卡麥隆·卡爾（Cameron Carr）。這已是湖人近三年內第二次在選秀會上鎖定一名「下滑」的射手，繼2024年選中克內克特（Dalton Knecht）後，湖人再次嘗試透過選秀填補陣容空缺。不過對於卡爾的評價雖呈現兩極化，他雖然有不俗的臂展和投籃能力，但是投籃選擇和比賽紀律不佳，不確定能否在唐西奇（Luka Doncic）身邊打出表現。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）此前明確表示，球隊急需具備運球、傳球、投射與防守的全能型球員。數據顯示，卡爾在大學時期展現了不俗的得分效率，場均投進2.3記三分球，命中率維持在36.7%，且罰球命中率高達79.8%。憑藉6呎5吋的身高搭配7呎1吋的驚人臂展，卡爾在防守端擁有絕佳的封阻潛力，球風上也常有類似長人的滯空補籃動作。湖人隊隨隊記者丹·沃克（Dan Woike）指出，湖人隊非常滿意能在此順位撿到這名潛力射手，希望他能與當家球星唐西奇產生化學效應。《The Athletic》給予「B+」的評價，雖對其天賦寄予厚望，但也指出業界對於卡爾的評價卻呈現兩極化。一位西區球探在選秀前便對卡爾的「場上習慣」提出質疑：「他雖然是球隊中最有天賦的球員，但還沒準備好承擔核心責任。他過於依賴個人單打，有時缺乏領袖風範。」該球探更指出，卡爾擁有類似拉文（Zach LaVine）的天賦，爆發力十足且外線手感火燙，但最大的隱憂在於「投籃選擇」與「球賽紀律」。球探直言：「如果不給他太多戰術枷鎖，他會打得很棒；但如果要求他分擔球權、執行戰術纪律，這名球員恐將面臨極大的轉型陣痛期。」外界對於卡爾是否會步上先前克內克特的後塵——即外界期望極高，但進入NBA後適應不良——抱持觀望態度。卡爾目前最大的短板在於對抗性不足與防守專注度，這些都需要他在進入職業聯盟後，於極短時間內透過體能與訓練加以修正。湖人隊為了得到這名「心儀人選」不惜支付代價向上交易，展現了強烈的奪冠企圖心。然而，在洛杉磯這座對表現要求極高的城市，卡爾若不能在短時間內改善投籃選擇、展現防守價值，這份「射手救星」的期待，極可能在壓力下演變成另一樁「選秀水貨」案例。