我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 刑事局南部打中心當場查扣手機、筆電、電腦台、SIM卡、金融卡、存摺、點鈔機、新臺幣現金、虛擬貨幣、毒品安非他命、咖啡包、吸食器、K盤等贓證物。（圖／記者郭凱杰翻攝)

▲ 刑事局南部打中心當場查扣BMW牌自小客車1輛、BENZ牌自小客車1輛、FORD牌自小客車1輛(總價663萬9,000元）。(圖／記者郭凱杰翻攝)

刑事局南部打中心日前查獲蔡姓犯嫌為首之詐欺案，經長期蒐證後，掌握該集團承租7處犯罪據點為掩護，設立跨境電信詐欺機房，利用網路話務系統，竄改來電顯示號碼，假冒銀行客服、中國公安及檢察官，鎖定澳洲、紐西蘭、日本等華人實施詐騙。初步清查受害人數逾30名，初估不法所得超過新臺幣3,000萬元，逮捕11名嫌犯，全案依詐欺、洗錢等罪嫌分送辦辦。刑事局南部打中心專案小組經長期蒐證後，掌握渠等行蹤及詐欺據點後，俟時機成熟，分別向臺南、臺中地檢（院）聲請拘票、搜索票獲准，發動兩波搜索行動分別在臺南地區查獲陳姓主嫌等3名；在臺中地區查獲洪姓主嫌等8名到案。當場查扣手機52支、筆電4台、電腦1台、網路分享器2台、SIM卡、金融卡、存摺、點鈔機3台、新臺幣現金181萬2,300元、BMW牌自小客車1輛、BENZ牌自小客車1輛、FORD牌自小客車1輛(總價663萬9,000元）、虛擬貨幣USDT 9萬3,913顆 (市價296萬4,374元)、毒品安非他命、咖啡包、吸食器、K盤等贓證物。經調查發現該案係由蔡嫌作為話務系統供應商，分別提供在臺南市之陳嫌、臺中市之洪嫌技術支援，架設電信話務機房，以假冒澳洲、紐西蘭、日本及馬來西亞等當地銀行人員、中國公安及檢察官等手法，撥打電話予海外華人，誆稱涉入重大刑案，如不配合將遣返中國受審，以此手法製造恐懼心理，再以監管資金為由，誘騙被害人匯款。經查詐團利用科技設備與網路系統竄改來電顯示，降低各國民眾疑心，且斥資承租7處大樓、民宅作為犯罪據點，安裝快速滅證程式，意圖規避檢警查緝，所幸專案小組縝密規劃，於最短時間內強攻入機房內，成功汲取犯罪事證，作為該案重要證據。刑事局呼籲，民眾如遇假冒公務機關要求監管財產等犯罪手法，應保持冷靜，並撥打165反詐欺專線進行查證；刑事局將持續強力執法，秉持詐欺零容忍之堅定立場，全方位打擊詐欺集團，守護國人財產安全與社會治安。