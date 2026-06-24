皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今（24）日釋出7月「主要花朵」，將輪到「蘭花仙人掌」登場，官方指出，蘭花仙人掌今年7月首次降臨《Pikmin Bloom》，顏色分別為白色、藍色、黃色、紅色，7月的社群日則會在「7月11日和7月12日」舉行。
《Pikmin Bloom》指出，今年7月，將首次綻放白色、藍色、黃色、紅色蘭花仙人掌，7月頭上開出蘭花仙人掌的皮克敏對付蘑菇的戰鬥力會更強，上場戰鬥前，記得先餵皮克敏吃蘭花仙人掌精華！
蘭花仙人掌屬於仙人掌科植物，原產於中南美洲熱帶雨林，與一般帶刺的沙漠仙人掌不同，擁有扁平葉狀莖與碩大艷麗的花朵，盛開時外型神似蘭花，因此得名。
蘭花仙人掌的花色豐富，涵蓋紅、粉、白、橘等多種色彩，具有極高觀賞價值，也是不少園藝愛好者喜愛栽培的開花植物。蘭花仙人掌的花語包含「美麗高雅」、「驚豔綻放」、「堅韌的愛」及「珍惜當下」，象徵在平凡中孕育不凡，待時機成熟便能綻放最耀眼的光彩。
《Pikmin Bloom》也說明，7月期間，摧毀蘑菇獲得的水果會提供「一般、百合、睡蓮、鳶尾花或天堂鳥、風鈴草及蘭花仙人掌」等精華，7月的社群日則會在「7月11日和7月12日」舉行。
此外，在整個7月份，《Pikmin Bloom》玩家在巨大花朵旁種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣時，偶爾會開出百合、睡蓮、鳶尾花、天堂鳥、風鈴草及蘭花仙人掌。
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蘭花仙人掌的花色豐富，涵蓋紅、粉、白、橘等多種色彩，具有極高觀賞價值，也是不少園藝愛好者喜愛栽培的開花植物。蘭花仙人掌的花語包含「美麗高雅」、「驚豔綻放」、「堅韌的愛」及「珍惜當下」，象徵在平凡中孕育不凡，待時機成熟便能綻放最耀眼的光彩。
此外，在整個7月份，《Pikmin Bloom》玩家在巨大花朵旁種植一般的紅色、黃色、白色或藍色花瓣時，偶爾會開出百合、睡蓮、鳶尾花、天堂鳥、風鈴草及蘭花仙人掌。