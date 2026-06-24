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▲全國營收淨額前十大企業。（圖／中華徵信所提供）

▲稅後純益前十大企業。（圖／中華徵信所提供）

▲淨值十大企業。（圖／中華徵信所提供）

▲全國最佳經營績效前十大企業。（圖／中華徵信所提供）

▲十大金磚企業。（圖／中華徵信所提供）

根據CRIF中華徵信所今（24）日公布最新調查結果顯示，2025年全球AI算力需求爆發，帶動台灣5000大企業總體營運向上走揚，隨營收成長率10.98%、稅後純益成長率11.01%雙率雙升，營收總額與稅後純益總額雙創5000大企業歷史紀錄，其中備受全球矚目的台積電首次在營收、獲利及淨值排名同時位列第一；而緯穎在4項財務數據翻倍成長的綜合表現，不僅入列經營績效的「TOP5」，更一舉進入服務業10強之林。相較2024年，2025年儘管列入新加坡商輝達開發的台灣地區營收，但營收淨額前10大企業有9家都是蟬聯者。檢視前10大企業有8家營收破兆之外，舉凡AI領域提供多元貢獻企業皆位居前列，台積電首次躍升營收淨額狀元、緯創資通排名上升5名最引人矚目，2025年營收淨額前10名依序為台積電、鴻海、廣達電腦、新加坡商輝達開發、緯創資通、台灣中油、勞動部勞工保險局、和碩聯合科技、台灣電力及國泰人壽保險。觀察稅後純益前10大企業，由半導體龍頭台積電再度以稅後純益1兆7179億元創下歷史新高，蟬聯獲利王已超過20年、連同在淨值排名第一，台積電首次在5000大企業拿下3冠王。稅後純益第2名為鴻海精密工業的1894億元，第3名則為富邦金融控股的1210億元，第4名為國泰金融控股的1076億元，第5名為聯發科技的1053億元，第6名至第10名分別為中國信託金融控股、廣達電腦、台灣電力、長榮海運及富邦人壽保險。前10大企業分別由4家科技業、4家金融業、公營事業及航運業各1家入榜。5000大企業經營績效係依據8項財務指標，包含營收淨額、純益率、營收成長率、稅後純益、淨值、資產、淨值報酬率和資產報酬率計算出綜合得分，具體彰顯個別企業經營整合實績，2025年企業經營績效前10名依序由鴻勁精密、台積電、信驊科技、緯穎科技服務、奇鋐科技、美商高盛亞洲證券、新桃電力、鈊象電子、漢唐集成及群益證券投資信託脫穎而出。分析經營績效TOP5皆為全球數位轉型、雲端運算、次世代晶片升級及系統垂直整合的直接受益者，並在熱管理與溫控能力等關鍵技術相對領先，緯穎在營收總額、已實現營業毛利、稅後淨利及EPS等4項關鍵財務績效取得翻倍佳績，不僅在經營績效名列前茅，並一舉入列服務業前10大企業。2025年前10大金磚企業依次為川益科技、新桃電力、晃誼科技、瑞傳科技、華膳空廚、華城重電、京成建設、明揚國際科技、台灣彩劵、翰廷精密科技。其中川益科技連續兩年蟬聯金磚企業首位。中華徵信所次調查金磚企業共有5家來自製造業，5家服務業分別入榜前10名，顯示製造業具工業需求支撐；服務業受惠於電力及運輸業復甦，包括川益科技（應用伺服器及網路通訊相關設備的導軌機構件產銷）、晃誼科技（半導體製程排氣製造及安裝）、瑞傳科技（工業用電腦主機板IPC、各類單板式與嵌入式電腦、背板、工業用機箱等產銷業務）、華城重電（變壓器、統包工程、配電器材及其他；電動汽車充電系統模組；風力發電之變電站）、明揚國際科技（塑膠原料產業之運動休閒應用、高爾夫球產銷）。服務業5家除包括新桃電力支應製造與民生用電重要需求外，華膳空廚、台灣彩券、京成建設、翰廷精密科技的績效表現，呈現台灣經濟成長率與人均GDP的抬升，正透過消費與不動產投資挹注在地需求與經濟。中華徵信所表示，上述企業入選金磚企業，說明台灣產業正隨供應鏈需求快速蛻變，金磚企業已成為台灣產業轉型的重要動能。在這10家金磚企業中共有7家為集團關係企業，集團資源雄厚易創造績效，只有3家獨立經營的公司，包括新桃電力、晃誼科技、翰廷精密科技在沒有集團資源支撐的背景下獲得佳績。