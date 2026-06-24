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▲黃迪揚當過《康熙》助理主持！小S完全不記得 還問他是誰超尷尬（圖／翻攝自YouTube＠小姐不熙娣）

▲黃迪揚說自己在《康熙》代班時超沒存在感，難怪小S不記得他。（圖／翻攝自YouTube＠小姐不熙娣）

台劇《欠妳的那場婚禮》開播後引爆討論，劇中飾演中年時期「王永貴」的男星黃迪揚過去在《影后》中的表現也讓人印象深刻，小S近日就在節目上狂誇黃迪揚，表示第一次看到他的戲，就在內心驚呼：「這個人是誰啊？怎麼這麼會演戲？」結果黃迪揚笑說，自己以前其實當過《康熙來了》助理主持，小S卻沒認出他，讓場面瞬間尷尬，超級爆笑。《欠妳的那場婚禮》主演群張孝全、蘇慧倫、黃迪揚、姚淳耀以及導演嚴藝文近日登上節目《小姐不熙娣》宣傳戲劇，小S一看到黃迪揚，就大讚他在《影后》發揮的演技，誇張直呼：「我看完《影后》之後，我到現在…到現在此刻，我都深愛著你，你一出場，我就覺得說整個戲活了起來，就是你的那些小舉動、微妙的表情，怎麼會這麼有靈魂啊」。小S的稱讚讓黃迪揚受寵若驚，她接著又說，自己以前沒看過黃迪揚的戲，《影后》是她第一次認識黃迪揚，還心想這個人到底是誰，怎麼這麼會演。結果黃迪揚聽到後笑說：「我以前在《康熙》的時候，其實有擋過幾次漢典的班，那時候一點存在感都沒有」。黃迪揚坦承自己曾在小S和蔡康永主持的《康熙來了》當過代班助理主持人，結果小S完全沒認出他，讓現場眾人笑翻。小S也立刻臉色大變，跟黃迪揚道歉：「你有跟在我旁邊過？原來早在10、20年前我們就已經相遇過了？我真的感到很抱歉。」黃迪揚則謙虛回答：「沒有沒有，是我抱歉，我沒有表現的很好。」兩人這才完成相認。而黃迪揚在《影后》中飾演經紀人「壁虎」，當時導演也是嚴藝文，這次拍《欠妳的那場婚禮》，再度與嚴藝文合作，黃迪揚開玩笑說，因為變熟的關係，自己被嚴藝文當「出氣筒」，演不好就會被她大吼開罵：「她對我們男演員會比較粗暴一點」。小S聽了則直呼不敢相信，力保他：「黃迪揚怎麼可能演得很爛」，對黃迪揚態度變得超級偏愛，讓眾人再度笑翻。