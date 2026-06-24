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沈伯洋拋育兒政策

蔣萬安曝7大育兒亮點政策

台北市長選戰政策交鋒，民進黨參選人沈伯洋拋出「家庭一站通」，0到6歲孩童每周可享4小時免費臨時托育服務。台北市長蔣萬安今（24）日則細數7大育兒友善措施，確實讓市民非常有感。他說，市府會持續佈建「臨時托育」據點，會務實增加托育照顧的量能。沈伯洋昨拋出「家庭一站通」政策，12行政區各設1處據點，成為育兒「總機」，協助家長解決育兒的疑難雜症，且6個月至未滿7歲學齡前孩童，每週可享最多4小時的免費臨時托育服務，讓家長每週都有固定的喘息時間和空間，形成一般性需求，同時再加碼2大免費措施，包含增加育兒家長的心理諮詢服務次數，並針對未滿2歲兒童的家庭提供到宅育兒指導服務提升至6次。蔣萬安今出席「警廉同心．榮耀傳承」跨域高峰論壇，針對沈伯洋政策則回應，臺北市過去這段期間，一直推動各項友善育兒措施。他們也率全國之先推出許多友善育兒的政策，包括好孕專車，今年再次升級成為全國第一個城市跟Uber簽訂合約，所以整體的「好孕專車」服務量能、車輛數，以及最多配置安全座椅的「好孕專車」，也是全國第一。蔣萬安續道，也推出「幸福住宅」讓育兒家庭優先入住社會住宅。後來中央也跟進，其他縣市也願意跟隨這樣的政策。 另外包括「生生喝鮮奶」、「營養午餐全面免費」、以及「第二胎公托、準公托免費」等，當然還有今年6月份馬上就要正式落成啟用的「婦幼專責醫院」等等。包括育兒家庭「減工時不減薪」，中央也願意跟進，這七大育兒友善措施的亮點政策，也確實讓市民非常有感。蔣萬安說他上任後，也積極全面佈建「臨時托育」的據點，從上任前臺北市只有 4 處，到現在已有45處臨托據點，成長了 11 倍之多，日前正式宣布，將會推出全國首創的「臨時托育券」，也就是「電子托育券」。所以接下來也會持續務實的來增加整體照顧服務量能，讓更多的育兒家庭減輕負擔。至於沈伯洋的政策是否可執行，蔣萬安說，目前社會局有盤點臺北市目前每一週，臨托照顧的服務量能是13萬小時。所以市府會持續佈建臨托據點，同時也非常務實的增加托育照顧的量能。