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2026年NBA選秀大會上，金州勇士隊在首輪第11順位選中了來自密西根大學的明星前鋒——亞克塞爾·倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。勇士內部為了是否選他爆發激烈討論，勇士之前本來打算選誰？以及倫德柏格的場上特質是什麼？《NOWNEWS》將為讀者整理介紹。在選秀現場，這位甫帶領母校奪下NCAA全國冠軍的新秀，在得知獲選的瞬間，與患有第四期闌尾癌的母親伊塞爾·拉波索（Yissel Raposo）緊緊相擁，淚灑巴克萊中心。這場感人的父子/母子時刻，成為今年選秀會最令人動容的畫面。現年23歲、身高6呎9吋（約206公分）的倫德伯格，被視為球場上的全能戰士。他在密西根大學的賽季中展現了極高的籃球智商，不僅能擔任球隊進攻樞紐，更擁有出色的組織與防守覆蓋能力。美媒《水星新聞報》（The Mercury News）資深記者庫爾滕巴赫（Dieter Kurtenbach）更在賽後給予高度評價，稱倫德伯格為「鮑里斯·迪奧（Boris Diaw）2.0」，認為他具備如同迪奧般的高球商、傳球視野與無私球風，將是勇士隊走出近年「身分認同危機」的重要解藥。對於亟需重建體系的勇士而言，倫德伯格那種能夠串聯隊友、填補場上多個位置的技術特質，無疑是陣容中最缺少的拼圖。選秀會當下，當電視轉播鏡頭拍到母親伊塞爾輕拭倫德伯格臉龐的淚水，再看著他走上台與總裁亞當·蕭華（Adam Silver）握手時，全場動容。在接受ESPN記者莉莎·薩爾特斯（Lisa Salters）訪問時，倫德伯格難掩激動：「這對我來說意味著一切。為了我的生活，母親幾乎暫停了她自己的人生。我為她展現的抗癌鬥志感到無比驕傲，我很慶幸我們能共同分享這一刻。」事實上，倫德伯格曾在今年2月透過《球員論壇》（The Players' Tribune）撰文，公開母親罹患癌症的消息。他在文中深情寫道：「我所取得的任何成就，都歸功於她。她是我的守護天使，我的英雄。我們一路走來經歷了許多坎坷，但我對她這些年來為我所做的一切充滿感激。」倫德伯格的籃球之路並非一帆風順，他曾歷經小型學院（Arizona Western）、UAB大學，最終才在密西根大學攀上頂峰。在母親的堅持與支持下，他將這份感激化為動力，終於站在了籃球最高殿堂。在密西根大學效力期間，母親的身影總是出現在賽場邊，親眼見證愛子贏得全國冠軍。現在，倫德伯格將帶著這份堅韌的精神，前往金州勇士展開職業生涯。不過在選擇用首輪第11順位選下倫德伯格的過程，勇士並非全部人都對此決定按下「同意鍵」，這次關鍵選擇似乎在球團內並未達成共識。根據ESPN轉播畫面，勇士老闆拉科布（Joe Lacob）與總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在選秀現場激烈交談的畫面，在社群內部引起外界對於高層在選秀策略存在嚴重分歧的疑慮。關於11號籤會選誰，勇士此前有傳出幾名可能對象，除了倫德柏格之外，還有羅培茲（Karim López）以及後來被雷霆選怎的馬拉（Aday Mara），但球團最終選擇追求即戰力，前者雀屏中選。