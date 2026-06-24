太平洋高壓籠罩影響，全台天氣持續炎熱，中央氣象署今（24）日發布「高溫資訊」，臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市為黃色燈號，請注意。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ⚠️高溫資訊 📍影響時間：24日白天 📌高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣 📌高溫黃色燈號：臺中市、南投縣、嘉義縣、高雄市 ▲太平洋高壓籠罩影響，全台天氣持續炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。（圖／中央氣象署） 相關新聞 米克拉颱風「沒來還是下大雨」！明起全台變天 嘉義以南率先開炸日本天氣小心了！米克拉颱風恐「穿越東京、大阪」 預估周五登陸6/24天氣預報》要變天了！米克拉颱風今晚最靠近 大雨一路到下周天氣／米克拉颱風減速了！明起急轉雨連下6天 周五鋒面接力襲台 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...作品集 天氣一周天氣高溫氣象署米克拉颱風