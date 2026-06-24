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2026年NBA選秀大會落幕，洛杉磯湖人隊首輪出現一段充滿話題性的巧合！湖人透過交易向上提升一個順位，在第24順位選進貝勒大學（Baylor）後衛卡爾（Cameron Carr），而他的父親克里斯（Chris Carr）正是1997年NBA灌籃大賽中敗給湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的對手。將近30年後，昔日Kobe宿敵之子正式降臨洛城，成為唐西奇（Luka Doncic）身邊最新的年輕幫手，也讓湖人球迷興奮直呼：「唐西奇終於有幫手了！」卡爾與湖人的緣分，最吸睛之處並不只在選秀順位，而是他與Kobe之間那條跨越世代的連結。卡爾的父親克里斯曾在NBA征戰6個賽季，1997年參加灌籃大賽時，正好碰上當時年僅19歲、剛進聯盟不久的Kobe。那一年，Kobe一路過關斬將，最終奪下灌籃大賽冠軍，也成為NBA史上最年輕的灌籃大賽冠軍。如今時間來到2026年，克里斯的兒子卡爾被湖人選中，披上Kobe曾留下無數經典時刻的紫金戰袍。這樣的劇情自然容易引發湖人球迷討論，不過湖人這次選人並非只是情懷操作，而是看中卡爾符合現代NBA側翼需求的身材條件、運動能力與投射潛力。湖人原本握有第25順位，但他們選擇與紐約尼克交易，向上提升至第24順位，提前選進這名來自貝勒大學的潛力側翼。從選秀會操作來看，湖人顯然不想冒著卡爾在前一順位被攔截的風險，選擇主動出手，把這名具備長臂與爆發力的新秀帶進洛杉磯。卡爾上個賽季在貝勒繳出場均18.9分、5.8籃板、2.6助攻的成績，三分球命中率達37.4%，同時還有1.3次阻攻。對一名後衛／側翼來說，這樣的數據組合相當符合現代NBA對「大型後場」與「多功能側翼」的想像。他不只是定點射手，也具備空切、轉換快攻與攻擊撲防的能力。湖人選進卡爾的籃球邏輯，其實非常清楚。唐西奇是高使用率持球核心，他需要的隊友不是另一名大量佔球權的新秀，而是能在無球狀態下做出正確判斷、接球投籃、空切終結，並在防守端分擔壓力的側翼球員。卡爾的特色正好切中這個需求。他具備外線投射能力，可以在唐西奇吸引包夾後埋伏弱邊；他也能利用爆發力攻擊對手撲防，或在防線注意力轉移時完成空切。對湖人而言，這類球員不一定需要馬上成為主攻手，但只要能穩定把握唐西奇創造出的空檔，就有機會快速融入輪替。