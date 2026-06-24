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媒體爆料，涉大量盜用學生照的制服地圖創辦人，成民進黨台北市長參選人沈伯洋競選網站操刀手。國民黨立委徐巧芯今（24）日接受千秋萬事專訪，質疑沈伯洋不是號稱資安專家嗎，應該趕快說清楚，更酸雖然爭議連連，綠營內部還瞎挺，跟大罷免時期真的很像。對於涉及偷拍的「制服地圖」創辦人江舜智，變成為沈伯洋的網站操刀手，徐巧芯質疑，沈伯洋不是說自己是資安專家？不是一直在講他對各種認知作戰、網路上的事都非常熟悉？卻找來這樣的人負責網路社群媒體，到底是這個人自己在吹牛，還是真的識人不明，把他找進競選團隊。徐巧芯更酸，沈伯洋在這次的選舉，可以說是荒腔走板，蹭無人公車議題，說早在一個月前提配套，但被北市府打臉，去年就向議會說明內容，但最離譜的是，民進黨立委陳培瑜在記者會喊出，要沈伯洋像韓國天團BTS提前退場跟粉絲合影，沈伯洋旁邊的人全部都是瞎捧一通，只要意見不同就出征別人，跟大罷免時期真的很像。民進黨想要抓基本盤，但40趴的同溫層越牢固，等於把另外的60趴主流民意，推得遠遠的，這是綠營的最大危機。針對監察院存廢，國民黨主席鄭麗文說，大家都知道修憲幾乎不可能，廢監察院必須修憲，所以不會是國民黨現在要推動的優先議題，綠營批評打臉台北市長蔣萬安。徐巧芯指出，如果今天修憲的主題是藍白綠都同意的話，怎麼會難呢？難在如果民進黨不同意，可是民進黨應該不同意嗎？ 民進黨長期贊成支持廢除監察院，到底會不會因為現在是他們執政，變成是很好用的酬庸工具，立場就反過來變成是不支持了。徐巧芯批評，監察院這次的名單非常糟糕，像院長很明顯就是一個獨派的人選。上一屆的監察院基本上大家的評價也都不好。當監察院不再有民意基礎的時候，就變成是酬庸的工具，很多事情都抓小放大，那不如讓權力正式回歸到民選機制，當初國會改革要提的就是要讓監察院的權力回到立法院，能夠真正按照民意去監督政府。監察院本來應該是要去調查政府的弊端，現在反而是協助政府清算民意、政敵的工具。