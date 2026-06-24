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自稱從沒加入過任何政黨也非公務員

怒指秦慧珠唱和綠營、扯輝達總部案後腿

遭秦慧珠批恐觸犯《選罷法》 他嗆：妳是北韓議員嗎？

國民黨台北市議員秦慧珠近日批評研考會主委殷瑋1句「恐弱化蔣萬安」，遭政論粉專《政客爽》發起「拒投」活動，批評她長期扯蔣萬安後腿、唱和綠營。秦慧珠昨（23）日反擊，指該粉專行為已逾越言論自由，恐觸及《公職人員選舉罷免法》「意圖使人不當選罪」，更質疑背後發文者是任職於台中市政府的L姓人士。對此，《政客爽》今日再砲轟秦慧珠，直指她是「修圖修到可怕」的「老害」，更自稱出生至今沒加入過任何政黨，除了當兵也沒領過國家的錢。針對秦慧珠說「《政客爽》背後有黨工、有在台中跟桃園市府當公務員的」。《政客爽》今直接表示：「我從出生包尿布開始，沒加入過任何政黨，沒領過國家一毛錢薪水（除了當兵），我也不是林家興，我家族沒有一個人姓林。」《政客爽》更開砲，怒指秦慧珠不止嘴過蔣萬安，也罵過李四川，而且最後大翻車。當時台北市府極力爭取輝達在台北設總部，結果藍營只有秦慧珠跳出來唱和民進黨鬼叫「留不下來你們就不要選了」、「執行力很差」。《政客爽》認為，這是很刻意的攻擊，為什麼？誰講1間企業留不下來，就不用選了？秦慧珠故意講這句話，最後若輝達沒留下來，大家就會認為蔣萬安跟李四川沒資格選雙北市長，甚至重創2人的政治生命，畢竟這是一個國民黨議員說出口的話。而當時秦慧珠這段話也被各大綠營政論、綠營側翼引用。最後輝達2025年10月30號確定選擇在台北落地，秦慧珠卻不敢再講任何一句話，彷彿沒有發生過。《政客爽》怒批，記者今問秦慧珠要不要告我，她說再看看。他喊話秦慧珠，「跟妳對賭不能修圖，妳就怕了嗎？我賭100萬欸！」有膽講，沒膽對決哦？然後秦慧珠堅持說「呼籲讓她落選是觸法」，笑死人，民主國家呼籲不要投票給誰是觸法？秦慧珠是北韓議員嗎？