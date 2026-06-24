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iPhone 17後續還會降？通路：價格恐維持平穩

▲傑昇通信建議，若半年內有明確換機需求，可把握目前價格相對穩定的時機入手。（圖／NOWNEWS攝影中心）

iPhone 18恐更貴！記憶體升級成關鍵

庫克也示警成本壓力 通路：漲價恐難避免

▲下一代iPhone 18系列價格不確定性高，反而凸顯iPhone 17系列目前的性價比。（圖／翻攝自9to5Mac）

想換機該等iPhone 18？傑昇：半年內有需求可直接入手

蘋果iPhone 17系列上市後，價格走勢成為不少果粉換機前關注焦點，尤其外界傳出下一代iPhone為強化AI功能，記憶體與晶片成本恐大幅墊高，也讓市場開始擔心iPhone 18系列是否將迎來明顯漲價。傑昇通信分析，傑昇通信表示，在供應鏈成本確定走揚的趨勢下，未來購機環境只會更加嚴苛。蘋果在台灣市場先前採取的變相降價策略，已在發表初期釋放不少利潤空間給消費者，也讓iPhone 17系列後續半年的價格走勢，呈現相對罕見的平穩曲線。從實體通路定價結構來看，傑昇通信分析，目前上游半導體原物料、國際物流運費仍具成本支撐力道，因此iPhone 17系列空機價格維持現有水位的機率相當高，不排除部分高容量機型因現貨稀缺，反而出現價格微幅回彈。近期供應鏈傳聞指出，標準版iPhone 18為完整驅動AI功能，記憶體可能大幅升級至12GB，但發表時程可能延後至明年。傑昇通信提醒，若這項產品策略屬實，首當其衝會是今年9月即將登場的iPhone 18 Pro系列。傑昇通信指出，若今年新機只剩高階Pro機型成為主力，對習慣追逐最新規格的果粉來說，選擇將更集中在高階市場；再加上記憶體、晶片等硬體成本上升，iPhone 18 Pro系列定價恐怕也會被墊高，讓換機門檻進一步上升。針對外界關心「下一代iPhone是否會漲很兇」，傑昇通信表示，隨著原廠保護新機毛利，開始嚴格控管到貨量，過去消費者習慣在新機發表前觀望，期待舊機在新機上市後大幅降價，但今年情況可能不同。傑昇通信指出，蘋果執行長庫克先前已公開提到晶片短缺與記憶體成本帶來的衝擊，這也打破市場過去對新舊機價格週期的常規預期，意味著新機售價恐因硬體通膨出現明顯跳升，漲價變得更難避免。不過，傑昇通信提醒，實際漲幅仍需等發表前才會更加明確。雖然蘋果官方已釋出成本壓力訊號，但產品定價仍會依各國物價水平、市場接受度，控制在消費者可入手的範圍區間，果粉不必過度驚慌。傑昇通信認為，下一代iPhone價格不確定性升高，反而凸顯iPhone 17系列目前的性價比。iPhone 17系列定價相對友善，硬體配置也已足以滿足多數日常使用情境，若消費者未來半年內已有明確換機需求，且能在通路平台找到符合需求的規格與容量，建議可直接入手。