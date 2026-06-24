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民眾黨近日來指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧，其胞妹蘇巧純任職akaSwap公司並獲得文化部補助的威如科技關係密切，有圖利之嫌疑，未料國民黨立委葛如鈞被翻出是股東且未申報。對此蘇巧慧今（24）日回應重申，自己妹妹不是威如的員工、股東，更不是威如的經營者，其公司和威如就只是技術合作關係，葛如鈞也說威如就是與一群好朋友合資成立的公司，「難道國民黨是要質疑我是在幫葛如鈞委員爭取資源嗎？」對於民眾黨連日指控，蘇巧慧重申，妹妹蘇巧純不是威如員工、股東，更不是威如的經營者。她的公司跟威如就只是技術合作關係，這個葛如鈞昨天也說了，威如就是他和一群好朋友合資成立的一個公司，「難道國民黨是要質疑我是在幫葛如鈞委員爭取資源嗎？」蘇巧慧說，覺得選舉還是回歸到比較各個候選人之間的能力、特質，候選人提出的政見願景。這一路走來，新北市民最期待的真的是希望這樣正面的選戰。誰能夠帶給新北更好、更多元的未來，大家期待的是聽到這樣的訊息。