儘管美國與伊朗已簽署諒解備忘錄、終止各戰線戰事，中東衝突逐步降溫，但美國總統川普（Donald Trump）主導的對伊朗軍事行動，似乎仍未能獲得多數美國民眾認同。根據最新民調顯示，僅有24%的美國人認為這場戰爭「付出的代價值得」，與此同時，川普的整體施政支持度也下滑至34%，跌回其第二任期以來最低水準。
根據路透社報導，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）23日公布的最新民調顯示，僅有24%的受訪者認為美國與伊朗的戰爭「值得付出代價」，高達50%受訪者認為不值得，其餘則表示不確定。
即便在共和黨支持者當中，也僅約半數認同這場軍事行動的必要性，反映戰爭已對川普核心支持群造成一定衝擊。
民調同時顯示，美國民眾對戰後成果並不樂觀。僅23%受訪者認為，美國目前面對伊朗的戰略地位比開戰前更強；35%則認為美國反而處於更弱勢的位置，其餘受訪者認為沒有太大改變或無法判斷。
在和平前景方面，63%的美國人認為川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）簽署的協議難以帶來長久和平。其中約八成民主黨支持者及過半共和黨支持者都抱持悲觀看法。
僅18%的受訪者認為，美伊之間有可能透過這項協議建立持久和平。進一步分析顯示，共和黨支持者中有34%持樂觀看法，但民主黨支持者僅10%相信和平能夠維持。
美伊雙方於6月17日簽署初步協議後，原本因戰事中斷的石油與天然氣運輸逐步恢復，美國對伊朗的部分經濟壓力也有所鬆動。受此影響，國際油價近期快速回落。但許多美國民眾並未感受到實際好處。儘管油價下跌，但美國汽油價格仍明顯高於2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊前的水準。
分析指出，伊朗當時以封鎖荷姆茲海峽作為反擊，導致全球約五分之一石油運輸受阻，並衝擊美國在中東盟友的能源設施，進一步推升能源價格與通膨壓力。
民調顯示，川普在處理生活成本問題上的支持度僅22%，接近其總統任內最低紀錄，甚至低於前總統拜登（Joe Biden）卸任前的評價。
事實上，川普是在2024年大選期間以「降低通膨」及「避免美國捲入昂貴海外戰爭」作為主要政見贏得選舉。但隨著伊朗戰爭爆發、物價居高不下，以及強硬移民政策引發爭議，其政治光環正逐漸褪色。
數據顯示，川普第二任期開始時支持度曾高達47%，如今已跌至34%。尤其在移民政策方面，支持度已降至37%，創下本屆任期新低，較前次民調再減少3個百分點。
共和黨也開始擔憂民意反彈恐衝擊年底期中選舉。民調指出，若今天舉行國會選舉，僅17%的無黨籍選民表示會支持共和黨候選人，而有34%傾向支持民主黨人，顯示共和黨面臨不小壓力。
隨著伊朗戰爭後續效應持續發酵，加上通膨與移民議題未見明顯改善，川普與共和黨未來數月恐將面臨更嚴峻的選民檢驗。
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即便在共和黨支持者當中，也僅約半數認同這場軍事行動的必要性，反映戰爭已對川普核心支持群造成一定衝擊。
民調同時顯示，美國民眾對戰後成果並不樂觀。僅23%受訪者認為，美國目前面對伊朗的戰略地位比開戰前更強；35%則認為美國反而處於更弱勢的位置，其餘受訪者認為沒有太大改變或無法判斷。
在和平前景方面，63%的美國人認為川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）簽署的協議難以帶來長久和平。其中約八成民主黨支持者及過半共和黨支持者都抱持悲觀看法。
僅18%的受訪者認為，美伊之間有可能透過這項協議建立持久和平。進一步分析顯示，共和黨支持者中有34%持樂觀看法，但民主黨支持者僅10%相信和平能夠維持。
美伊雙方於6月17日簽署初步協議後，原本因戰事中斷的石油與天然氣運輸逐步恢復，美國對伊朗的部分經濟壓力也有所鬆動。受此影響，國際油價近期快速回落。但許多美國民眾並未感受到實際好處。儘管油價下跌，但美國汽油價格仍明顯高於2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊前的水準。
分析指出，伊朗當時以封鎖荷姆茲海峽作為反擊，導致全球約五分之一石油運輸受阻，並衝擊美國在中東盟友的能源設施，進一步推升能源價格與通膨壓力。
民調顯示，川普在處理生活成本問題上的支持度僅22%，接近其總統任內最低紀錄，甚至低於前總統拜登（Joe Biden）卸任前的評價。
事實上，川普是在2024年大選期間以「降低通膨」及「避免美國捲入昂貴海外戰爭」作為主要政見贏得選舉。但隨著伊朗戰爭爆發、物價居高不下，以及強硬移民政策引發爭議，其政治光環正逐漸褪色。
數據顯示，川普第二任期開始時支持度曾高達47%，如今已跌至34%。尤其在移民政策方面，支持度已降至37%，創下本屆任期新低，較前次民調再減少3個百分點。
共和黨也開始擔憂民意反彈恐衝擊年底期中選舉。民調指出，若今天舉行國會選舉，僅17%的無黨籍選民表示會支持共和黨候選人，而有34%傾向支持民主黨人，顯示共和黨面臨不小壓力。
隨著伊朗戰爭後續效應持續發酵，加上通膨與移民議題未見明顯改善，川普與共和黨未來數月恐將面臨更嚴峻的選民檢驗。