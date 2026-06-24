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台中市西區派出所24日上午發生一起婦人持刀自傷事件，一名30多歲婦人疑因糾份問題前往派出所陳情，與員警談話過程中情緒激動，突然拿出美工刀抵住手腕並劃下，現場氣氛瞬間緊繃，所幸員警反應迅速，當場聯手奪刀制止，並戒護送附近台中醫院治療，婦人就醫後並無大礙。第一分局表示，今日上午8時10分許，該名婦人獨自前往西區派出所，原本欲反映相關案件處理情形，但過程中情緒起伏明顯，言談內容也出現不連貫情形，就在員警與其溝通期間，她突然從隨身背包內取出一把美工刀，直接抵住左手腕，隨即做出自傷舉動。面對突發狀況，現場員警立即提高警覺，趁婦人分神之際果斷上前，合力將美工刀奪下控制，避免婦人有進一?過激行為，並同步通知消防救護人員前來救護傷患，婦人隨後由救護車送往衛生福利部台中醫院接受治療，警方全程戒護陪同。第一分局表示，此次員警冷靜應變、迅速奪刀保護婦人，成功避免憾事發生。警方對於該類案件，全力協助送醫並妥善關懷，除依法妥善處置外，亦秉持同理心與關懷精神，結合衛政及醫療資源提供即時協助。