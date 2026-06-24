我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空「讓我伴你飛」邁入第四年 守護早療兒童成長

▲家扶基金會周大堯執行長(右)及心路基金會賴炳良執行長(左)特別致贈感謝狀予長榮航空孫嘉明總經理(中)。（圖／長榮航空提供）

中華航空志工前進校園 開啟孩童飛行夢想

長榮航空與中華航空今（24）日宣布今年以來投入的企業社會責任成果，分別在兒童早期療育支持，以及偏鄉教育跟銀髮照顧推廣上投入心力。長榮航空自2023年推動「讓我伴你飛－兒童早期療育關注支持計劃」，今年邁入第四年，攜手與家扶基金會與心路基金會合作，並且號召同仁愛心捐款，達79萬7,279元，寫下歷年最高紀錄，累積捐助220萬元。此次計畫重點包含採購兩台早療服務車，並提供教輔具補助及教室環境修繕。總經理孫嘉明表示，企業價值體現在社會創造的正向影響力，期盼透過穩定的交通資源與完善的療育環境，協助孩子在關鍵期獲得完整照護。此外，長榮航空亦透過公益廣告、社群倡議、企業志工服務及邀請孩童參訪總部，持續提升大眾對早療議題的關注。中華航空致力於偏鄉教育與社區關懷，六月由現役機師與空服員組成教學團隊，以桃園市百吉國小為首站，透過互動課程介紹航空職涯、飛安知識與基礎英語，引導孩童探索飛行世界。華航每年定期辦理校園志工活動，並捐贈中英文雙語繪本，後續團隊將持續前往桃園溪海國小、竹圍國小、菓林國小及山豐國小等辦理航空教育。除學童外，華航也落實銀髮關懷，攜手華山基金會大園站訪視獨居長者。另外，今年華航已執行淨灘、贈閱雜誌及贊助國際義診等多項社會服務，並預計在暑假期間舉辦公益體育營，持續串聯企業資源，將溫暖擴散至更多角落。