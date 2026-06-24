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台北股市今（24）日持續回檔，開盤下跌190.67點、來到46909.98點，盤中最低一度來到45819.71點，下跌1280.94點，午盤下跌1058.11點或2.25%，來到46042.54點。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌2.27點、來到438.54點，雖然盤中一度跌幅收斂，但仍舊不敵賣壓，午盤下跌6.17點或1.4%，來到434.64點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、聯電、彩晶、力積電；午盤個股成交值排行榜前五名為：聯電、台積電、群創、聯發科、國巨。權值股同步走低，權王台積電開盤下跌55元、來到2435元，盤中最低來到2405元，午盤下跌80元或3.21%，來到2410元；聯發科開盤下跌55元、來到4480元，盤中最低來到4225元，午盤下跌265元或5.84%，來到4270元；台達電開盤下跌50元、來到2030元，盤中最低來到1970元，失守2000元關卡，午盤下跌100元或4.81%，來到1980元。被動元件概念股持續走低，光頡被打到跌停價143.5元，禾伸堂下跌逾5%，富致、天正國際下跌逾4%，鈞寶下跌逾3%。PCB族群也同步走低，欣興、金居下跌逾5%，亞泰金屬下跌逾4%，嘉聯益、台郡、金像電、台光電、尖點、鉅橡下跌逾3%。