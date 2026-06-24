米克拉颱風路徑持續北上、強度減弱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風周五（6月25日）通過日本那霸附近後加速北上。周六（6月26日）颱風環流將與鋒面結合，替日本帶來大範圍降雨，從沖繩、九州一路影響至關東、東北地區，是否直接侵襲日本仍須視後續轉向角度而定。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，米克拉颱風今天持續緩步北上，上午位於台東東南東方約400公里海面上，由於所處環境持續惡化，颱風強度持續減弱；不過米克拉颱風周五白天通過日本那霸附近海域後，會加速朝東北移動，持續往日本南方前進。

▲日本正處於梅雨季，米克拉颱風北上後，將會加大當地雨勢。（圖／中央氣象署）
▲日本正處於梅雨季，米克拉颱風北上後，將會加大當地雨勢。（圖／中央氣象署）
󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周六米克拉颱風快速通過日本南方海域，颱風環流將與鋒面結合，對日本全境帶來顯著降雨，颱風中心是否直接侵襲仍有變數，需視轉向東北時的角度而定。

🟡米克拉颱風、鋒面對日本主要影響時間

📍沖繩地區：周四夜晚至周五午前

📍九州地區：周四夜晚至周五全天

📍山陰地區：周四夜晚至周五全天

📍山陽地區：周四夜晚至周五全天

📍四國地區：周五全天至周六清晨

📍關西地區：周五下午至周六清晨

📍中部地區：周五下午至周六上午

📍北陸地區：周五全天至周六清晨

📍關東地區：周五深夜至周六下午

📍東北地區：周五深夜至周六上午

📍北海道：影響甚微

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...