米克拉颱風路徑持續北上、強度減弱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風周五（6月25日）通過日本那霸附近後加速北上。周六（6月26日）颱風環流將與鋒面結合，替日本帶來大範圍降雨，從沖繩、九州一路影響至關東、東北地區，是否直接侵襲日本仍須視後續轉向角度而定。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，米克拉颱風今天持續緩步北上，上午位於台東東南東方約400公里海面上，由於所處環境持續惡化，颱風強度持續減弱；不過米克拉颱風周五白天通過日本那霸附近海域後，會加速朝東北移動，持續往日本南方前進。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周六米克拉颱風快速通過日本南方海域，颱風環流將與鋒面結合，對日本全境帶來顯著降雨，颱風中心是否直接侵襲仍有變數，需視轉向東北時的角度而定。
🟡米克拉颱風、鋒面對日本主要影響時間
📍沖繩地區：周四夜晚至周五午前
📍九州地區：周四夜晚至周五全天
📍山陰地區：周四夜晚至周五全天
📍山陽地區：周四夜晚至周五全天
📍四國地區：周五全天至周六清晨
📍關西地區：周五下午至周六清晨
📍中部地區：周五下午至周六上午
📍北陸地區：周五全天至周六清晨
📍關東地區：周五深夜至周六下午
📍東北地區：周五深夜至周六上午
📍北海道：影響甚微
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🟡米克拉颱風、鋒面對日本主要影響時間
📍沖繩地區：周四夜晚至周五午前
📍九州地區：周四夜晚至周五全天
📍山陰地區：周四夜晚至周五全天
📍山陽地區：周四夜晚至周五全天
📍四國地區：周五全天至周六清晨
📍關西地區：周五下午至周六清晨
📍中部地區：周五下午至周六上午
📍北陸地區：周五全天至周六清晨
📍關東地區：周五深夜至周六下午
📍東北地區：周五深夜至周六上午
📍北海道：影響甚微