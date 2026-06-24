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▲達拉斯獨行俠新任總教練Dusty May(圖右)。他在首輪第9順位跌破眾人眼鏡地選進了過去在密西根大學的愛將Morez Johnson Jr.，這項被外界評為「溢價盲推」的決策引發了極大爭議。（圖／路透／達志影像）

▲奧克拉荷馬雷霆在選秀會上大有斬獲。他們選進密西根大學7呎3吋中鋒Aday Mara的戰略佈局，被視為是為了在未來抗衡馬刺巨獸文班亞馬(Victor Wembanyama)所做的完美準備。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA選秀大會正式落幕，這屆被視為近年少見的天賦大年，首輪結果卻再次證明一件事：選秀順位高不代表一定選得好，真正的差距在於球隊是否清楚自己的建隊藍圖。有人透過首輪籤補進未來核心，有人精準填上爭冠細節；但也有球隊明明握有重建籌碼，卻選出讓外界滿頭問號的操作。從猶他爵士、奧克拉荷馬雷霆的精準補強，到達拉斯獨行俠、夏洛特黃蜂的令人費解的選擇，2026年NBA選秀贏家與輸家，看的不只是天賦，更是管理層到底懂不懂自己缺什麼。猶他爵士無疑是首輪的最大贏家之一。儘管華盛頓巫師帶走了狀元，但爵士幸運地在第2順位網羅了堪薩斯大學之星彼得森（Darryn Peterson）。許多球評認為他是本屆最具超級巨星潛力的球員，若非本季的出賽率疑慮，他極有可能成為狀元郎。這對準備在2026-27賽季迎來戰績大爆發的爵士而言是一大補丸。2025年總冠軍奧克拉荷馬雷霆的操盤同樣令人驚豔。他們先是用首支選秀籤選進了密西根大學的7呎3吋長人阿代馬拉（Aday Mara），準備在未來抗衡馬刺的外星人巨獸文班亞馬(Victor Wembanyama)；隨後更透過與曼菲斯灰熊的非正式交易，補進愛荷華大學的穩健控衛斯蒂爾茲（Bennett Stirtz）以強化第二陣容。對於先發五人已經底定的衛冕軍而言，補進具備穩定投射能力的替補控衛，正是贏下總冠軍的關鍵細節。亞特蘭大老鷹則利用兩支首輪籤將陣容天賦極大化。他們先在第8順位選進了未來後場指揮官、後衛佛萊明斯（Kingston Flemings），接著跌破眾人眼鏡地在首輪末段挑選了大東區年度最佳球員艾吉佛（Zuby Ejiofor）。這名禁區球員雖然身高偏矮，但防守與籃板拼勁十足，完美契合老鷹的球隊文化。底特律活塞透過與灰熊的交易取得第17順位，選進史丹佛大學的得分機器奧科里（Ebuka Okorie），為康寧漢(Cade Cunningham)找到了完美的進攻副手。費城76人則在首輪末段「偷」到了大學頂尖砍將小拉巴倫·菲隆（Labaron Philon Jr.），在主帥納斯(Nick Nurse)的小球體系中，他將與馬克西(Tyrese Maxey)等人組成令東區列強頭痛的夢魘陣容。此外，聖安東尼奧馬刺在第20順位選進體能勁爆的肯塔基大前鋒奎恩坦斯（Jayden Quaintance），儘管他有膝傷疑慮，但絕對能為文班亞馬提供最完美的禁區護框支援。然而，選秀場上總是幾家歡樂幾家愁。達拉斯獨行俠的新任總教練梅伊（Dusty May）在第9順位選進了自己過去在密西根大學的愛將小莫雷茲·約翰遜 (Morez Johnson Jr.)。雖然他是一名優秀的防守型鋒線與團隊黏著劑，但對於一支重建中的球隊而言，用前十順位選進這樣的綠葉球員無疑是嚴重的溢價盲推。芝加哥公牛雖然在第4順位正確地選擇了威爾森（Caleb Wilson），但在第15順位卻挑選了還需要大量時間開發的亞利桑那側翼斯溫（Dailyn Swain）。在市場上還有諸多優質即戰力後衛可供選擇的情況下，公牛的決策實在令人摸不著頭緒。夏洛特黃蜂的操作更是令人費解，在陣中已經擠滿包爾(LaMelo Ball)、米勒(Brandon Miller)、克努佩爾(Kon Knueppel)與布里吉斯(Miles Bridges)等後場與側翼球員的情況下，他們竟在第18順位繼續選進德州理工大學的後衛安德森（Christian Anderson），白白浪費了補強貧弱禁區的絕佳機會。值得一提的是，雷霆選進巨型中鋒阿代馬拉的戰略決策，也讓陣中老將中鋒哈爾特斯泰 (Isaiah Hartenstein)成為另類的輸家。雷霆原本預計會執行他剩餘2850萬美元的球隊選擇權，但如今這張合約已非絕對安全牌，他極有可能在今年夏天被迫投入自由市場，面臨生涯規劃的重大轉折。