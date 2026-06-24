世界盃賽事期間，一隻來自愛爾蘭的賓士貓比利意外成為全球矚目的「最萌預言家」。牠透過在兩面國旗間做出選擇，至今已連續命中本屆19場有勝負結果的比賽，引發網友熱烈關注。飼主透露，比利原本就經常玩二選一遊戲，沒想到世界盃期間對國旗特別感興趣，意外展現驚人準確度。隨著紀錄持續延伸，比利不僅吸引大批粉絲追蹤，也讓許多人在賽前搶著觀看牠的預測結果。
賓士貓「肉球選國旗」預測賽果！19戰全中掀熱議
每場比賽開始前，比利的飼主琳卡（Linka Lin）與馬克（Mark Kelly）都會將兩支參賽國家的小國旗放在牠面前，讓比利自行挑選支持的一方。從墨西哥、韓國、美國、蘇格蘭、瑞典、英格蘭，到最新一場阿根廷對上奧地利的比賽，比利的選擇始終與最終結果一致，至今仍維持全勝紀錄。
影片在IG曝光後迅速累積高人氣，不少球迷都將比利的預測視為賽前必看內容。許多網友笑稱，即便比利選中的不是自己支持的隊伍，也很難生氣，「我原諒你，因為你真的太可愛了」、「雖然可愛，但我希望你不要猜對」。
比利神準預測過程曝光！曾被蒼蠅打亂節奏
談到比利的預測過程，琳卡透露，牠每次做決定的速度並不相同，有時幾秒鐘內就能選出答案，有時則會停下來思考一陣子。有次家中突然飛進一隻蒼蠅，讓比利的注意力完全被吸走，不斷追著蒼蠅看，導致預測過程被迫暫停。
雖然比利近期成績驚人，但隨著比賽逐漸進入後半段，琳卡坦言多少感受到維持全勝紀錄的壓力，但也笑喊：「我相信牠應付得來。」她更透露，比利最近因為爆紅獲得更多零食獎勵，「牠大概也覺得很意外，最近拿到的點心怎麼突然變多了。」
比利3個月大被收養！世界盃意外開啟預言家之路
比利出生於2024年8月，最具辨識度的特色就是鼻子上的愛心形狀花紋。牠在3個月大時，被飼主從愛爾蘭慈善機構「阿爾斯特防止虐待動物協會」領養回家。琳卡表示，比利從小就是一隻非常有個性的貓咪，擅長透過不同肢體動作與叫聲表達自己的需求，「牠總是能讓我們知道牠想要什麼。」
為了展現愛貓的聰明與個性，琳卡和馬克平時就經常和比利進行各種「二選一」遊戲，像是百事可樂或可口可樂、米飯或麵條等選擇題，觀察牠會偏好哪一個選項。
直到前陣子琳卡參加活動後帶回一批小國旗，心血來潮拿來和比利互動，意外發現牠對這些旗幟相當感興趣。巧合的是，當時正值世界盃賽事開打，兩人靈機一動決定把國旗拿來當作預測道具。
琳卡回憶：「當時我們就想，何不試試看？」沒想到這個原本只是娛樂性質的小遊戲，竟讓比利一路命中19場比賽結果，不但成為社群新寵，也意外晉升為本屆世界盃最受關注的萌系預言家。
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每場比賽開始前，比利的飼主琳卡（Linka Lin）與馬克（Mark Kelly）都會將兩支參賽國家的小國旗放在牠面前，讓比利自行挑選支持的一方。從墨西哥、韓國、美國、蘇格蘭、瑞典、英格蘭，到最新一場阿根廷對上奧地利的比賽，比利的選擇始終與最終結果一致，至今仍維持全勝紀錄。
影片在IG曝光後迅速累積高人氣，不少球迷都將比利的預測視為賽前必看內容。許多網友笑稱，即便比利選中的不是自己支持的隊伍，也很難生氣，「我原諒你，因為你真的太可愛了」、「雖然可愛，但我希望你不要猜對」。
談到比利的預測過程，琳卡透露，牠每次做決定的速度並不相同，有時幾秒鐘內就能選出答案，有時則會停下來思考一陣子。有次家中突然飛進一隻蒼蠅，讓比利的注意力完全被吸走，不斷追著蒼蠅看，導致預測過程被迫暫停。
雖然比利近期成績驚人，但隨著比賽逐漸進入後半段，琳卡坦言多少感受到維持全勝紀錄的壓力，但也笑喊：「我相信牠應付得來。」她更透露，比利最近因為爆紅獲得更多零食獎勵，「牠大概也覺得很意外，最近拿到的點心怎麼突然變多了。」
比利出生於2024年8月，最具辨識度的特色就是鼻子上的愛心形狀花紋。牠在3個月大時，被飼主從愛爾蘭慈善機構「阿爾斯特防止虐待動物協會」領養回家。琳卡表示，比利從小就是一隻非常有個性的貓咪，擅長透過不同肢體動作與叫聲表達自己的需求，「牠總是能讓我們知道牠想要什麼。」
為了展現愛貓的聰明與個性，琳卡和馬克平時就經常和比利進行各種「二選一」遊戲，像是百事可樂或可口可樂、米飯或麵條等選擇題，觀察牠會偏好哪一個選項。
琳卡回憶：「當時我們就想，何不試試看？」沒想到這個原本只是娛樂性質的小遊戲，竟讓比利一路命中19場比賽結果，不但成為社群新寵，也意外晉升為本屆世界盃最受關注的萌系預言家。
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