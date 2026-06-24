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沈伯洋競選辦公室：沈伯洋不認識江舜智

媒體報導，網站「制服地圖」大量盜用未成年學生照片並涉及偷拍，傳出網站創辦人江舜智成為民進黨台北市長參選人沈伯洋的網站操刀手。對此，沈伯洋競選辦公室今（24）日表示，競選官方網站由「食夢黑貘」洪進吉統籌開發，沈伯洋並不認識江舜智，而洪進吉長期投入資料探勘與社群數據，這次也將公民科技的協作精神帶進選戰。《周刊王CTWANT》報導指出，網站「制服地圖」大量盜用未成年學生照片並涉偷拍，受害者達上千人，該網站創辦人江舜智遭到警方移送，後續新北地檢署調查後不起訴，報導更指出，江舜智如今成為沈伯洋的網站操刀手。對此，沈伯洋競選辦公室強調，競選官方網站由洪進吉統籌開發，並召集多位公民工程師組成跨領域團隊，「沈伯洋認識的是洪進吉本人，完全不認識報導所稱之工程師江舜智」。沈伯洋競選辦公室說明，洪進吉是台灣網路圈資深的全端工程師，網路暱稱「食夢黑貘」，早年是《部落格觀察》創辦人，曾任PChome經理，並擔任多家網路企業的技術顧問，而後創辦社群調研網站《專頁儀表板》，以臉書粉絲團談論數為基礎，把粉絲團的聲量與表現數字化。沈伯洋競選辦公室提到，洪進吉也曾與團隊只花30小時打造「服貿東西軍」網站，運用資料探勘從20億筆臉書發文中分析出服貿議題的支持與反對比例。深耕資料探勘與社群數據分析二十餘年，這次則將公民科技的協作精神帶進選戰，打造競選的數位工具與平台。