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2026年NBA選秀大會今（24）日於紐約布魯克林巴克萊中心登場，手握首輪第11順位的金州勇士隊最終沒有交易籤位，而是指名密西根大學前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。有趣的是，倫德伯格在被選中後受訪時坦承，自己小時候其實曾經「討厭」勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），如今卻即將成為對方隊友，讓他笑說有種夢想成真的感覺。在選秀大會前，外界一度盛傳勇士隊會交易掉這枚第11順位的選秀權，但管理層最終決定留下來，挑了能為球隊下賽季立刻注入即戰力的倫德伯格。來到灣區後，他將有機會與傳奇巨星柯瑞攜手，倫德伯格賽後大笑坦言，自己過去因為極度崇拜厄文（Kyrie Irving），導致他在2016年的騎士VS勇士總決賽史詩對決中，對柯瑞產生了超強的敵意。「這對我來說真的是個人生的『圓滿時刻』。」倫德伯格大笑著說：「回到2016年那時候，我是個徹頭徹尾的厄文死忠粉，所以我那時超級討厭柯瑞！」隨著自己正式叩關最高殿堂，倫德伯格強調那些年少輕狂的情緒早已成為過去式，取而代之的是對傳奇的敬意：「如今我竟然能和他待在同一個球隊，可以和他一起打球、並從他身上學到這麼多東西，這對我而言意義重大。我過去曾見過他幾次，他是一個非常棒、非常真誠的人。能親眼見證他在場上大展神威是我的榮幸，我現在興奮到不行。」這段奇妙的緣分也成為今年選秀會的一大亮點。針對勇士隊在第11順位的抉擇，權威美媒《CBS Sports》的選秀專家芬克爾斯坦（Adam Finkelstein）給出了「B-」的綜合評分。專家分析指出，倫德伯格是本屆選秀中具備頂級攻防一體實力的全能前鋒，防守覆蓋率很驚人。身高6呎9吋（約206公分）卻擁有超過7呎3吋（約221公分）的恐怖臂展，這讓他本賽季在密西根大學甚至能從1號守到5號，屢次在場上單防對手的當家控衛。在進攻端，他具備優秀的傳導視野，能抓下防守籃板後自己推進發動快攻，且外線把握度極高，本季投出了高達37%的三分命中率。然而，球探對他的疑慮則在於「天花板」。由於倫德伯格在踏上NBA賽場前就將年滿24歲，屬於典型的大齡新秀。加上他的持球多以直線突破為主，缺乏頂級鋒線的變向破壞力。專家更直言，若單論球隊陣容的契合度，勇士隊如果選擇第12順位被雷霆攔胡的7呎3吋西班牙巨塔馬拉（Aday Mara），或許會是更好的禁區解答。